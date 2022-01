El PP llama a la unidad para lograr que Granada sea la sede del Centro Nacional de Inteligencia Artificial

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha anunciado esta mañana la presentación de iniciativas en el Congreso de los Diputados y mociones en los debates plenarios del Ayuntamiento de la capital y la Diputación de Granada en busca de un respaldo institucional para la designación de Granada como sede del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, y también como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.

"Es el momento de que todas las fuerzas políticas, sin paliativos, cierren filas a esta propuesta del Partido Popular en los diferentes plenos para que no haya duda del respaldo político y social y Granada no pierda esta oportunidad generadora de riqueza y empleo", ha apuntado Saavedra que ha destacado como la Universidad de Granada, que ha dado el primer paso e impulsa esta iniciativa, se ha convertido en uno de los motores de desarrollo más importantes de la provincia "que no deben dejar escapar las diferentes administraciones, especialmente el Gobierno de España, para que Granada y los granadinos ganemos con esta designación".

El popular ha puesto en valor los avances tan importantes que se están haciendo para que Granada sea referente de la investigación y la ciencia desde la Junta de Andalucía con partidas reales para que proyectos como, por ejemplo, el acelerador de partículas sean una realidad a diferencia de otras administraciones como el Ejecutivo central "que ha mirado para otro lado cuando ha tenido que poner financiación sobre la mesa". Es el momento de aunar, ha apostillado, "y lo hagamos para conseguir que esta provincia acoja una sede nacional de esta índole que, a su vez, será el atractivo para que otras empresas tecnológicas fijen su interés por Granada".

Saavedra anima a todas las fuerzas a sumar y a defender esta iniciativa en las diferentes Cámaras que es donde se definen y se aprueban partidas reales para que los proyectos vean la luz. "Ahora es el momento de que las diferentes fuerzas políticas tanto en el Congreso, como en el Ayuntamiento y la Diputación de Granada apuesten por nuestra petición pero que después también sean capaces de exigirle al Gobierno de España que deje de ningunear a los granadinos cuando da la espalda a la provincia".

En la Cámara Baja se va a presentar una Proposición no de Ley en la que, según ha afirmado el diputado nacional Carlos Rojas, "se insta al Gobierno a mostrar su compromiso con hechos" recordando que su creación está contemplada en los presupuestos estatales para 2022; así como a potenciar la colaboración con la UGR para tal fin y a poner en valor que Granada tiene las infraestructuras ideales a disposición de ambos centros de nueva creación, y todo el conocimiento, el prestigio internacional y la experiencia en Inteligencia Artificial también a su servicio. "Es el momento de apostar por Granada para paliar el déficit que, por desgracia, sufrimos por parte de Pedro Sánchez en el resto de inversiones para nuestra provincia. Necesitamos crecer y para eso es necesario una inversión que no llega ante el silencio cómplice de los socialistas granadinos incapaces en el Congreso de defender los intereses de Granada. Es el momento de la unión en torno a proyectos como el Centro de la Agencia de la Inteligencia Artificial tan beneficiosos para nuestra tierra".

La UGR ha adelantado que el Centro de Inteligencia Artificial se asentaría en un gran espacio tecnológico que costaría 21,7 millones de euros, y requeriría la constitución de un consorcio, donde la participación del Estado sería la mayoritaria, seguida de la Junta de Andalucía y de la propia UGR; en una constitución colaborativa similar.