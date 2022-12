El PP rompe el consenso en Granada sobre la Zona de Afluencia Turística

El Ayuntamiento de Granada aprueba mañana en el Pleno de diciembre una declaración institucional presentada por el gobierno municipal para exigir al Gobierno central “transparencia” sobre el proceso de designación de la sede de la futura Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), un “consenso” del órgano plenario no ha sido posible por la negativa del PP a apoyar la petición realizada por el PSOE para que la Junta anule la declaración de Granada como zona de Afluencia Turística.



Así lo ha dado a conocer esta mañana el portavoz y concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento y Educación en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, quien en comparecencia de prensa, donde ha estado acompañado por el concejal de Turismo y Comercio, Eduardo Castillo, ha lamentado “la cobardía política” del grupo municipal del PP al que ha acusado de “ponerse de lado y romper el consenso institucional en cuestiones esenciales para el desarrollo de la ciudad”, entre las que ha citado el comercio, la sanidad pública y el empleo.

Por su parte, el edil de Comercio y Turismo ha informado que “finalmente” el Pleno debatirá como moción y no declaración institucional una propuesta del PSOE en la que traslada un acuerdo adoptado por la Federación Provincial de Comercio, las asociaciones de comerciantes y las fuerzas sindicales de UGT y CC OO para que la Junta de Andalucía anule la declaración de Granada como Zona de Afluencia Turística, a la vez que insta al Gobierno central ha modificar la ley de liberalización del sector comercial aprobada en 2014 en la Legislatura X, presidida por Mariano Rajoy.

Castillo ha subrayado que, frente a la actitud del PSOE “que no nos tiembla la mano ni la voz para reclamar ante el Gobierno central lo que es bueno para Granada, el Partido Popular vuelve a ponerse de lado y darle la espalda, en este caso, a los comerciantes granadinos porque no se atreve a salirse de la foto”. El edil ha lamentado que el PP “dé la espalda, una vez más” al pequeño comercio granadino, ya que la declaración de Zona de Afluencia Turística supone “un varapalo para el comercio local, a favor de las grandes superficies comerciales”, ha dicho, a la vez que ha recordado que “este jarro de agua fría, se produce en un momento donde el gobierno municipal ha hecho un enorme esfuerzo para apoyar a nuestro comercio de toda la vida”, con medidas, entre las que ha citado, “el aumento del presupuesto municipal que ha pasado de 20.000 a 120.000 euros o el impulso de órganos de participación o actividades para la dinamización del sector”.

Mociones en apoyo de la sanidad pública y los planes de empleo

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno municipal y concejal de Mantenimiento, Medio Ambiente y Educación, Jacobo Calvo, ha informado de que el PSOE presentará una moción en la que insta al gobierno de la Junta de Andalucía a abordar “medidas urgentes” para la mejora de la sanidad pública ante el “deterioro que este servicio que es un derecho universal ha sufrido bajo el mandato del PP en el Gobierno andaluz”.



Calvo ha indicado que los datos sobre atención primaria, con citas a 15 y 20 días, las largas listas de espera o el agotamiento de la plantilla, han provocado que uno de cada cuatro andaluces hayan optado ya por la sanidad privado, lo que en su opinión es fruto “de que la Junta de Andalucía está deteriorando a propósito la atención sanitaria pública para beneficiar intereses privados”.



De ahí que ha mostrado su malestar por la decisión del grupo municipal del PP de no sumarse a la moción presentada por el PSOE, dado que, a diferencia de este equipo de gobierno “que defiende ante cualquier ejecutivo, sea del color que sea, lo que es mejor para Granada, los responsables del grupo del Partido Popular vuelven otra vez a dejar tirados a los granadinos, ya lo hicieron cuando se pactó el gobierno de la ciudad en Madrid y cuando abandonaron sus responsabilidades como concejales y ahora lo vuelven hacer al negarse a apoyar a nuestros comerciantes”.



Asimismo, ha lamentado que no respalde la moción referida a los planes de fomento del empleo en la que se pide al Gobierno andaluz que dé cobertura a los parados de más de 30 años y a las personas con titulación ya que actualmente “ha eliminado el Plan de Empleo +30 y el de 45 y en el Plan de Empleo Joven no se incluye a las personas tituladas”. “Desde luego, no se entiende que en un momento como el actual, la Junta que tiene 100 millones de euros para invertir en el fomento de empleo, lleve a cabo recortes de hasta el 50 por ciento”.