El PP de Granada condiciona el pacto con el PSOE a la retirada de Paco Cuenca

El PSOE tiene que quitar a Paco Cuenca como candidato dada su “situación procesal”. Esta es la condición impuesta por el PP tras la reunión mantenida en la tarde de ayer entre los representantes del Partido Popular y el PSOE de Granada. Así lo indicó el secretario general del PP provincial, Jorge Saavedra, que destacó, sobre las demás cosas, que esto se trata de un aspecto que para su partido es fundamental y condicionante a la hora de llegar a un acuerdo con los socialistas para un gobierno de unidad con un alcalde del PSOE.

Se producía una de las reuniones más trascendentes, a priori, para la resolución del conflicto político en el Ayuntamiento y, por ende, para el futuro de la ciudad, la que sentaba al diálogo a las dos formaciones que obtuvieron más votos en las pasadas elecciones de 2019. PSOE, con 10 concejales, y PP, con seis –desde la marcha de Sebastián Pérez–, repetían el escenario que ya acercó a socialistas y Podemos-IU el lunes, el Colegio de Aparejadores de Granada.

Los precedentes de este encuentro eran una reunión entre PP y el alcalde de Granada, celebrada el pasado martes, de la que poco ha trascendido, pero de la que se entrevé, por palabras de Luis Salvador, que se perpetúan las posturas mantenidas durante las tres semanas que ya dura esta situación de inestabilidad. Ambos quieren mantener la sociedad existente, o que algún día existió, y ambos quieren agarrar el bastón de mando, con el pacto del 2+2 como motivo de la disputa entre ambas formaciones.

Esto mismo quedaba verificado por un comunicado que se lanzaba desde el seno del Partido Popular provincial, cuyo secretario general, Jorge Saavedra, aunque tendía la mano al PSOE y se mostraba más abierto de lo habitual por el bien de la ciudad y para desatascar esta situación, también sostuvo que su opción prioritaria es la de continuar con el gobierno de coalición que se produjo durante los dos primeros años de mandato entre Partido Popular y Ciudadanos, pero con un alcalde del PP.

Los socialistas por su parte, de la mano de una de sus viceportavoces en el Ayuntamiento Raquel Ruz, llegaban con la transparencia como bandera, con la intención de seguir comunicando el contenido de estos encuentros con los grupos, como ya pasara tras la reunión celebrada con Podemos-IU. Igualmente, también había un mensaje previo para el PP, “para que por una vez esté pendiente de lo que la ciudad necesite y no de su futuro como partido y como concejales de este Ayuntamiento”, además de la petición de “altura de miras” y “generosidad con esta ciudad”, para salir de esta situación tan grave y “no para ver dónde me siento yo mañana”.

Una vez acaba la reunión, la línea marcada por el PP en su declaración previa cambió poco. Los populares seguían manteniendo que su primera opción pasaba por “reeditar el pacto con Ciudadanos en cumplimiento del acuerdo alcanzado”, para lo cual Luis Salvador debería dimitir y prestar su voto al PP para poner un alcalde popular.

A pesar de ello, Jorge Saavedra calificó la reunión como “favorable” y añadió que “nosotros estamos abiertos a seguir explorando este escenario que hemos puesto ambos grupos sobreel tablero, el de un posible gobierno en el que participe PP y PSOE, es verdad que el primer documento que el PSOE puso sobre la mesa solo se nos pone como condición indispensable el nombre de Paco Cuenca como candidato a la alcaldía, pero la situación procesal de Paco Cuenca dificulta que sea aceptado al PP”.

En este sentido, el secretario provincial del PP, dejó claro que “están en hablar de muchas cuestiones de proyecto de ciudad y lo que quieren de Granada para los dos próximos años, pero que un paso atrás de Paco Cuenca facilitaría esta situación”. Así, ambas formaciones se han emplazado a un segundo encuentro para encontrar una solución.

Cuenca: “El PP no pone ni una solución sobre la mesa”

Al término de la reunión, a la que asistieron por parte del grupo municipal del PSOE la concejala Ana Muñoz y el concejal José María Corpas, con el edil y portavoz del grupo municipal socialista, Paco Cuenca, los socialistas hicieron balance de la misma.

El propio Paco Cuenca arremetió contra los populares, a los que tachó de “estrategas” y de no estar poniendo “ninguna solución encima de la mesa”. En este sentido, el socialista declaró que “salgo algo decepcionado, el Partido Popular está más en la estrategia que en solucionar algo que no puede esperar”.

Según Paco Cuenca, “hace 20 días esperábamos que se produjera una dimisión”, pero en vista de que no llega la salida de Luis Salvador, “ya no podemos esperar ni un día más, hemos puesto encima de la mesa que hoy pudiéramos contar con 16 firmas para esperar que esta iniciativa prospere y le han vuelto a dar un plazo, una patada para adelante, y no estamos para esto, necesitamos resultados con carácter inmediato”.

Asimismo, “el gobierno de unidad entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular es una solución que entenderían los granadinos”, explicó Paco Cuenca, que agregó que los dirigentes del PP “lamentablemente” no le han dado “un plazo cerrado” para responderle, y señaló que, a su parecer, esta formación “no está en rescatar la ciudad”, y la considera la principal responsable de este “tremendo lío”, tras abandonar el equipo de gobierno local que han compartido casi dos años completos con Ciudadanos.

Esa fórmula tendría como base al “PSOE liderando un proyecto de rescate”, y “con aquello que quieran plantear” desde el PP. “No estamos para esperar ni un día más”, agregó Cuenca, que ya mantuvo una reunión con Unidas Podemos, y prevé seguir sus encuentros en los próximos días con ediles no adscritos por separado, aunque “le resulta muy difícil establecer contactos dada la situación que han provocado PP y Ciudadanos”, aunque hoy mismo será la primera.