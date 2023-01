El PP de Granada espera que la provincia siga teniendo "peso" en la Junta cuando salga Carazo

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha explicado hoy, a preguntas de los periodistas sobre la sustitución de Marifrán Carazo al frente de la Consejería de Fomento tras ser designada candidata a la Alcaldía de Granada, que espera que la provincia siga teniendo "peso" en el gobierno de la Junta de Andalucía.

Aunque Saavedra ha dicho que eso es una decisión personal del presidente Juanma Moreno, sí ha deseado que la provincia de Granada siga representada en el gobierno andaluz tras la salida de la granadina Carazo. "No nos cabe la menor duda de que el presidente tiene muy presente a Granada tanto desde el punto de vista político como desde el personal, y seguro que Granada sigue estando donde merece en ese gobierno pero no les puedo adelantar nada porque es potestad exclusiva del presidente y él lo anunciará cuando llegue su momento, que no va a ser de manera inminente". Porque no hay prisa todavía para la sustitución ya que Carazo aguantará hasta el máximo legal como consejera antes de centrarse en exclusiva en la campaña, tal y como le ha pedido el propio Moreno.

A Carazo también le interesa seguir en la Consejería unos meses clave para seguir sacando rédito político a las intervenciones de Fomento en la provincia y anotarse el tanto a su gestión. "Ella está siempre pendiente de Granada y necesitamos que estos meses siga barriendo para Granada intentando mejorar la ciudad", ha dicho Saavedra, que dice que casi todas las infraestructuras nuevas "llevan el sello de Marifrán Carazo", como eje Arabial, paseíllos o el parking del AVE.

La lista que acompañe a Carazo, aún un misterio

Sobre la lista que acompañe a Carazo para las municipales, todavía es pronto para conocerse. Sobre eso se le ha preguntado también al nuevo portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Luis González, quien ha dicho que el nuevo grupo, tras la salida de César Díaz para ponerse al frente del Consorcio de Transportes Metropolitano, tiene el objetivo de trabajar hasta las elecciones del 28 de mayo. "El futuro lo tendrá que decidir el partido y por supuesto la candidata", ha dicho González, quien ha dicho que seguirán trabajando en la oposición como les corresponde.

Carazo hará su equipo y de hecho una de las cosas que lleva a gala en la Consejería es el equipo de personas que le acompañan, por la 'limpia' en la lista popular se presupone incluso antes de conocer a la candidata para renovar nombres y superar una etapa política.