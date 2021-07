Nuevo giro de guion en la crisis política de Granada: Cs propone al PP que Huertas sea alcalde

Ciudadanos ha dicho en una rueda de prensa que "las direcciones nacionales del Partido Popular y de Cs “han alcanzando un acuerdo para desbloquear la situación que estamos viviendo en la ciudad de Granada con el objetivo de que el Ayuntamiento de Granda no quede en manos de un imputado del PSOE”, según ha informado el vicesecretario general de Ciudadanos, Coordinador Autonómico y Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Daniel Pérez Calvo. No obstante, desde el PP de Granada niegan en un comunicado que renuncien a su candidato, Paco Fuentes, aunque aplauden "el paso atrás dado por Ciudadanos para poner a un alcalde del PSOE en el sillón de Granada".

El de la formación naranja ha dado un comunicado emitido en Twitter por el que ha informado que “esta mañana la secretaria general de Cs, Marina Bravo ha contactado con el secretario general del PP, Teodoro García Gea para decidir que hay que dar una respuesta a esta situación y debe ser el cumplimiento del acuerdo adquirido hace dos años entre PP y Cs”. Es un acuerdo, ha añadido, que estaba funcionando, con los equipos formado y las iniciativas se estaban llevando”, por lo que “no tiene sentido dar un volantazo y que paguen los granadinos”.

En este sentido, Pérez Calvo ha indicado que el objetivo es “evitar que un imputado socialista llegue a la alcaldía de Granada, de ahí este acuerdo que se han alcanzado desde las secretarías generales de los dos partidos”.

El vicesecretario de Ciudadanos, ha agregado que “la propuesta es que sea José Antonio Huertas quien se presente a esta investidura, con el apoyo de Cs y el PP para retomar esta situación de estabilidad, siempre pensando en el interés de los granadinos que es la mejor solución”.

Pérez Calvo ha aseverado que “Hace falta estabilidad y hace falta reconducir y retomar este paco de gobierno que estaba dando tan buen resultado”.