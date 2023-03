El PP exige a Marlaska que cumpla su compromiso y construya la comisaría sur de Granada capital

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Granada, José Antonio Robles, ha exigido hoy al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “cumpla su compromiso y construya la comisaría sur de Granada capital, en el barrio del Zaidín”, al tiempo que le ha recordado que su puesta en servicio está incluida en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025.

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara Alta, el senador del PP ha explicado que la actual comisaría está en un edificio de dos plantas construido en 1956, sin ascensor y con una escalera de acceso a la planta superior de poco más de un metro de ancho.

Además, ha resaltado que, ante la falta de espacio, se alquiló un local a más de 200 metros de distancia, que sirve de vestuario a los agentes, pero carece de vigilancia y seguridad. “Este local, más que una comisaría, es un trastero”, ha denunciado el senador cordobés.

En este sentido, Robles ha calificado de “tercermundista” dicho local, ya que también se utiliza como depósito de bicicletas y motos requisadas y como archivo de toda la documentación de DNI y pasaportes. “Existen datos de carácter personal sin ningún tipo de custodia”, ha remarcado.

Así mismo, el senador del PP ha destacado que "el trastero sólo tiene un aseo, de algo más de un metro cuadrado, sin ducha, ni ventilación. En definitiva, se lo he dicho antes, instalaciones tercermundistas”, ha insistido.

"Me hubiera gustado que hubiera sido usted el que hubiese venido a comprobar el estado lamentable y tercermundista de la comisaría y donde los funcionarios de la Policía Nacional tienen que prestar servicio”, le ha reprochado Robles al ministro del Interior.

A renglón seguido, José Antonio Robles le ha dicho a Marlaska que, si a pesar de las condiciones actuales de la comisaría del distrito sur “no merece una visita de usted, le voy a pedir que mande a la Inspección de Trabajo, porque estoy seguro que las instalaciones no superarán la evaluación de riesgos laborales”.

“Usted me dijo en diciembre del 2021 que se estaban estudiando las necesidades para redactar el proyecto; en junio de 2022 me dice el Gobierno que sigue estudiando, o sea, que desde el año 2019 que empieza el plan, 4 años después, 5 años como ministro, y usted no sabe cuáles son las necesidades de esta comisaría. Sinceramente, no está usted para aprobar, y los españoles le suspenderán en unos meses”, le ha espetado al ministro.

Por otra parte, José Antonio Robles se ha referido al actual alcalde socialista de Granada, “que ha pasado de reclamar la comisaría estando en la oposición a la más absoluta sumisión con el Gobierno del PSOE y Pedro Sánchez. Los granadinos tenemos la sensación de que Granada no está en la agenda del Gobierno”, ha añadido.

Por último, José Antonio Robles le ha recordado a Marlaska que la criminalidad en Granada ha subido en 2022 un 20 por ciento. “Cumplan su compromiso, cumplan su palabra y de una vez por todas cumplan con la provincia de Granada, con su capital y construyan la comisaría que merecen y necesitan los vecinos del Zaidín”.