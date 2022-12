El PP pide el respaldo del Pleno de Granada para que Pedro Sánchez revise la ley del 'Sí es sí'

El Partido Popular presentará una moción en el próximo pleno ordinario del diciembre, último del año, para instar al Gobierno central de Pedro Sánchez a la inmediata revisión de la Ley de Garantía integral de la

Libertad Sexual, más conocida como la del ‘Sí es sí’, dado que está provocando la revisión de condenas a la baja y está poniendo a violadores en la calle, dejando indefensas a las mujeres.

Así lo ha manifestado la concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Granada Pepa Rubia, quien ha expuesto que “la entrada en vigor de esta Ley Orgánica 10/2022 supone un retroceso con respecto a la

legislación anterior, ya que se están produciendo revisiones de sentencias a condenados por delitos sexuales que pueden conllevar rebajas en las penas de prisión e, incluso, propician órdenes de

excarcelación, lo que está provocando una importante alarma social y preocupación entre la población”.

Según Pepa Rubia, “en esta ley se introduce una sustancial modificación en la calificación de los delitos contra la libertad sexual, los cuales pasan a ser considerados ‘agresión sexual’, cuando con anterioridad se dividían en función de su gravedad en ‘abusos sexuales’ o ‘agresiones sexuales, reduciéndose así las penas de estos hechos delictivos”. Así, “ello implica que muchos de los condenados por este tipo de hechos

puedan acogerse a una reducción de sus penas, por prevalencia de la norma más favorable al reo del artículo 2.2 del Código Penal”, ha explicado.

La edil popular ha señalado que “esta situación es especialmente grave, si tenemos en cuenta que el Consejo General del Poder Judicial en su informe de anteproyecto ya avisó al Ministerio de lo que ocurría,

alertando igualmente desde otros cuatro organismos, como fueron el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social y la Agencia de Protección de Datos, sin que fueran todas ellas tenidas en

cuenta por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Rubia ha indicado que “a día de hoy ya son 115 casos resueltos y más de 400 revisiones a la espera de ser resueltas en toda España, de las que más de 20 están a la espera de resolución en la Audiencia Provincia de Granada, que ya ha resuelto una, sin que haya un día en el que los medios de comunicación no se hagan eco de casos como el de la Arandina”.

Así, Pepa Rubia ha reseñado que “la Ley del ‘Sí es sí’ debe ser reformada sí o sí, porque cada día que pasa con esta ley en vigor, cada agresión va a ser juzgada bajo una ley benévola y no con la ley más dura

que todos deseamos para los violadores” y ha añadido que “esta ley debe ser reformada y no aprovechar la reforma del Código Penal para intentar clasificarla a través de la exposición de motivos, que cualquier jurista sabe que no tiene fuerza normativa”.

La concejal del PP ha advertido que “el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de la izquierda radical se equivocaron, el daño ya está hecho, pero, aunque ya hay casos en los que ya es irreversible, aún puede

producirse una reforma que evite que se repitan estos errores”. “Es por ello que presentamos esta moción para que el Ayuntamiento pida a Pedro Sánchez que haga las modificaciones pertinentes en la Ley de

Garantía integral de la Libertad Sexual, para proteger a las mujeres de violadores y agresores sexuales, a los que hay que perseguir con todo el peso de la justicia”, ha concluido Pepa Rubia.