El PP se alegra de que el alcalde de Granada promocione "por fin" la ciudad

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Eva Martín, se ha alegrado hoy de que el alcalde, con su viaje a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) por fin salga de Granada para promocionar la ciudad e intentar impulsar la actividad turística. Tal y como ha criticado la edil, "en los últimos seis meses hemos

comprobado con tristeza como para el equipo de Gobierno socialista el área de Turismo no es una prioridad. Prueba de ello fue como, después de haber exigido habilitar la Oficina de Turismo a la altura de las

circunstancias en un momento de recuperación, la ciudad ha estado trabajando con una Oficina en horario reducido durante los últimos seis meses cuando se han concentrado las fechas de mayor afluencia como

puentes o la Navidad".

A esto se suma otra lista de agravios como la no asistencia a la World Travel Market de Londres celebrada entre el 1 y el 3 de noviembre que no tuvo representación de Granada a pesar de ser una de las ferias

internacionales más importantes del mundo. Un evento que contó con la presencia de otros alcaldes como el de Málaga o Almería junto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno que sí trabaja,

decididamente, por el sector.



Recientemente el Ayuntamiento se ha visto obligado a solicitar una prórroga a la Junta de Andalucía ante su incapacidad para sacar adelante el Plan Turístico de Grandes Ciudades, un proyecto que va a “pedales”

por la inacción del área de Turismo del Ayuntamiento que se ha visto en la obligación de solicitar una prórroga de un año para ejecutar la primera fase.



Por otra parte, la capital tampoco ha puesto en marcha ni una de las ayudas comprometidas a los empresarios de este sector cuando estaba en la oposición como la creación de una Oficina Anticrisis o las

bonificaciones de hasta el 95% de los impuestos. “El alcalde que, día sí día también, contaba a bombo y platillo sus recetas para recuperar el turismo ha demostrado con creces su ineptitud para cumplir sus promesas”, ha dicho la edil, quien remarca que es más fácil vender humo que poner en marcha los proyectos y, en seis meses de Gobierno, el alcalde ha demostrado que lo primero se le da especialmente bien.



En este sentido, ha recordado que el propio concejal de Turismo, Eduardo Castillo, reconocía la escasa presencia de viajeros extranjeros a Granada. Así lo demuestran las consultas en la Oficina de Turismo donde el 83% representan a turistas nacionales mientras que solo el 16,6 es de viajeros de otros países.



“El propio concejal dijo que aun nos queda bastante para recuperar las cifras de visitantes internacionales”, ha añadido Martín, quien achaca este dato a la falta de promoción pero también a las precarias conexiones de Granada, una ciudad maltratada por el Gobierno de Sánchez.



Ante esta situación, Martín confía en que el alcalde “aprenda algo en Fitur” y inicie un trabajo serio y riguroso para lograr promocionar la ciudad logrando un turismo de calidad a la vez que reivindica una mejora total de las comunicaciones. “Esperamos que no acuda exclusivamente para hacerse la foto y regrese con compromisos reales para la ciudad”, ha dicho, para finalizar la edil quien asegura que sin trenes ni aviones el impulso de los viajeros internacionales es muy complicado.