El PP defiende la fusión de la EASP frente al recelo de sus trabajadores

El futuro de la Escuela de Salud Pública debate su futuro en el campo divisorio de dos trincheras: la de la certeza diamantina del Partido Popular de Andalucía que asegura la brillantez del porvenir de la entidad y la de los trabajadores que temen las consecuencias de una fusión de la que dicen, conocen poco más que su nombre de pila.

Un día más tarde de que saltara la noticia de que la Escuela de Salud Pública y la Fundación Progreso y Salud quedaran absorbidas y fusionadas bajo una nueva entidad llamada Instituto Andaluz de Salud, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto ha dejado Sevilla para reunirse en Granada con el comité de empresa de la EASP.

Esta tarde, los trabajadores momentos antes de sentarse con Nieto ya avisaban mediante una nota de prensa de que se sentían preocupados por el lugar que ocuparían en el futuro del nuevo organismo.

Mientras, el parlamentario andaluz del PP aseguraba que la Proposición de Ley sobre la Escuela Andaluza de Salud Pública y su integración en un Instituto Andaluz de Salud es una “ambiciosa propuesta” para situar Andalucía como referente en formación, investigación e iniciativas médicas.

En la nota de prensa previa del Comité de Empresa, expresaron “su gran preocupación por la extinción y disolución de esta institución tal y como se recoge textualmente en la Proposición de Ley”. Esa preocupación se mantiene ahora, aunque con cautela tras la reunión, según ha asegurado a este diario la presidenta del comité de empresa, Almudena Millán Carrasco.

Millán Carrasco se ha mostrado aliviada por que “al menos” pudieron “poner sobre la mesa las mayores preocupaciones” como por ejemplo el futuro del objeto social de la entidad.

El sabor de boca de los trabajadores queda ahora en un atemporal neutro ya que, asegura la presidenta, tanto el comité como el grupo popular seguirán en contacto y Nieto se ha mostrado conforme con que “se formen grupos de trabajo para participar en la enmienda a la Ley” y cuentan con su “compromiso”.

Otro tema candente y que por ahora ha quedado aliviado, explica Millán Carrasco, es el tema del personal, ya que según la presidenta, los populares han asegurado que “no habrá despidos” y que se revisarán las categorías profesionales, no solo las de los investigadores. El último de los recelos del comité de empresa ha llegado con un posible cambio de nombre y una consecuente pérdida de identidad de la Escuela de Salud Pública. En cuanto a esto, la presidenta ha señalado que el PP dice que “lo revisará” e “intentará mantener la marca”.

El parlamentario andaluz asegura que la fusión busca “romper una mala práctica”

Antes de mantener la reunión, Nieto ha explicado que la Proposición de Ley, aún no calificada por la Mesa, busca “romper una mala práctica y una atomización de nuestra capacidad de investigación y formación para ser un referente a partir de ahora nacional e internacional”.

Ha dicho también que como en todas las proposiciones, habrá un número importante de enmiendas y correcciones, y ha pedido no “manipular”, sino hablar “con serenidad sin dejarse utilizar desde formaciones políticas que no buscan el interés general sino el de su partido”. También aseguró que la propuesta “en ningún caso a va a afectar a los trabajadores”, y lamentaba que en anteriores ocasiones y en circunstancias en las que hubo problemas laborales “los responsables políticos del PSOE no dieron la cara como ahora sí está haciendo el PP”.