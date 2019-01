El PP denuncia que Cetursa inicie contrataciones ‘in extremis’

La parlamentaria andaluza del PP, Ana Vanesa García, ha exigido la suspensión inmediata del proceso de selección de personal que la dirección socialista de Cetursa está llevando a cabo en la estación de esquí de Sierra Nevada, sin contar para ello con el comité de empresa ni con los representantes sindicales.

Además de la suspensión del proceso, los populares piden que se realice uno nuevo contando con la “opinión y colaboración” del comité de empresa, que se haga con “transparencia y garantía”, y sobre todo que no se siga “derrochando” dinero y que se haga con medios propios, que Cetursa tiene medios y personal para ello.

“A la dirección de Cetursa se le ha ocurrido este año, por primera vez, adjudicar un contrato por 60.000 euros a una empresa externa para que realice los procesos de selección del personal que va a trabajar en la estación de esquí”, denunció García, quien ha apostilló que esta situación “nunca se había dado antes”.

En este punto, critica que el PSOE “recurra” a una empresa externa, a pesar de contar con personal propio en la Junta de Andalucía y en la propia Cetursa, y “gastar” 60.000 euros en contratar una empresa para que se encargue de un proceso de selección.

“Esto nunca ha ocurrido y nos gustaría saber por qué esta vez se ha hecho así, por qué se ha contratado a una empresa externa y con qué criterio, y por qué se sigue gastando dinero y privatizando servicios por parte de los directivos de Cetursa”, reclamaba la parlamentaria andaluza.

Ana Vanessa García recordó que hace unos meses ya saltó el “escándalo” en la gestión de Cetursa al salir a la luz pública el “contratazo externo” de más de 300.000 euros para un proceso jurídico de reclamación de cantidad a los trabajadores de la estación.

“¿No tiene abogados la Junta de Andalucía, no tiene abogados Cetursa, no tiene Cetursa personal apto para realizar la selección de los trabajadores que se quieren contratar? Parece que no, parece que la dirección de la empresa sigue derrochando dinero como si no fuese de nadie”, lamenta.

Según adelantó García, el comité de empresa ha puesto una denuncia en la Inspección de Trabajo por este proceso selectivo, al entender que es “oscuro, que no ha contado con el comité de empresa, que tiene unos criterios que no se ajustan a la objetividad y transparencia”.

El PP critica que los directivos de la empresa Cetursa “sigan haciendo y deshaciendo a su antojo” en la estación de esquí “en contra de los trabajadores y comportándose como si fuese su cortijo”. “La dirección de la empresa Cetursa-Sierra Nevada es el mayor ejemplo del cortijo socialista de la Junta de Andalucía”, aseveró la parlamentaria.

Asimismo, García denuncia que el PSOE está utilizando sus últimos días al frente del gobierno de la Junta para “seguir colocando a afines y para dejar en buena posición a todos esos socialistas a los que posiblemente se les deba algún tipo de favor”.

“Solo basta ver el BOJA de los últimos dos meses para saber lo que está ocurriendo en el gobierno de la Junta y el nerviosismo del PSOE ante su posible pérdida de poder”, añadió.