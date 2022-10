El PP denuncia las “lamentables condiciones” de trabajo de la Policía Nacional en la Comisaría Sur de Granada

El Partido Popular ha denunciado este jueves las "lamentables, pésimas y obsoletas condiciones" en que se encuentran las instalaciones de "la deteriorada y antigua" Comisaría Sur de Granada, ubicada en el barrio del Zaidín, donde los operarios del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) tienen que desempeñar sus funciones laborales.

Así lo ha manifestado esta mañana el senador popular por Granada José Antonio Robles, quien, acompañado por el portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de la capital, César Díaz, y el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), César Calín, ha realizado una visita a esta comisaría, cuyas dependencias se encuentran repartidas hasta en tres edificios, con los inconvenientes de operatividad y seguridad que esto conlleva.

José Antonio Robles ha expuesto tras la vista a la Comisaría Sur de Policía que “la realidad supera la ficción, en un edificio del año 1956, donde hemos podido comprobar la peligrosidad de la escalera de acceso a la planta superior, que tiene poco más de un metro de ancho y sus escalones apenas tienen superficie”.

Otro de los aspectos que “nos ha llamado más la atención, y lo que peor está, es el almacén, que está fuera de las instalaciones, a más de 200 metros de distancia, que está sin seguridad y donde se cambian los funcionarios de Policía”, ha criticado Robles, quien ha añadido que se trata de “un espacio multiusos que parece más un trastero que otra cosa, porque hay bicicletas y motos requisadas, donde hay una ducha y un lavabo sin salida al exterior, que no se airea y no cumple con las condiciones necesarias y que tendrá poco más de metro cuadrado”.

Lo más sangrante, ha proseguido el senador popular, es que “el trastero también sirve de archivo y está toda la documentación del DNI, como pasaportes y documentos de menores y de todas las personas que se renuevan el DNI en esta comisaría, algo que es indigno del siglo XXI”.

José Robles ha invitado al ministro Marlasca a que “haga una visita a esta comisaría y a este trastero, que no tiene la seguridad que debería tener, y le pedimos que se acometan las obras en la comisaria del Zaidín de una vez por todas, las cuales están pendientes desde hace más de 20 años”.

Según Robles, “el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado contemplaba dos millones de euros de inversión para esta comisaría, pero el 31 de diciembre de este año se cumplen ya cuatro años de esto y los prepuestos de 2023 no contemplan la partida de esos dos millones que se publicaron en el BOE y que el Ministerio del Interior comprometió cuando Pedro Sánchez llegó al poder”.

Así, “vamos a seguir insistiendo en que los vecinos del Zaidín se merecen ya esa comisaría, que daría mucha seguridad y que haría crecer más a un barrio que está aún en expansión en la ciudad de Granada”, ha incidido el sonador popular, que ha instado a Sánchez y al PSOE a que “de una vez por todas deben cumplir con la provincia y con la capital y cumplir con los compromisos que se han hecho a los vecinos, porque, si no los vemos realizados en 2023, difícilmente los podamos ver en 2024 y 2025, puesto que las obras no se planifican de un día para otro, y del proyecto no se sabe nada aún”.

Aumenta la criminalidad

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha indicado que “desde hace un año venimos denunciando que hay un deterioro de la convivencia en la capital y hay un dato que viene a confirmar esa realidad, y es que el índice de criminalidad ha aumentado un 23,8% en el primer semestre de 2022, dejando a la ciudad en el segundo puesto a nivel provincial y el cuarto de toda Andalucía”.

En palabras de César Díaz, “ese delito menor que más preocupa a los vecinos, como los hurtos, los robos y la sustracción de vehículos, ha aumentado en un 84% en solo un semestre y son datos objetivos para volver a reclamar que esta antigua reivindicación, que desde hace más de 20 años vienen haciendo la ciudadanía de Granada y los vecinos de este barrio del Zaidín, se lleve a efecto”.

El edil popular ha señalado que “es el momento de dar uso a esa parcela que hace dos décadas se cedió al Ministerio del Interior para la construcción de una comisaría digna, de manera que dé posibilidades a todos los servicios que ofrece el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) a la ciudadanía y que pueda desarrollarlos y tenerlos en condiciones”, por lo que ha insistido en que “es un compromiso que tiene que respetarse y volvemos a pedir al alcalde socialista de Granada que deje de ponerse de perfil, que igual que fue reivindicativo cuando estuvo en la oposición, que lo sea igual o más ahora que está en el gobierno de la ciudad”.

Por último, el secretario general del SUP, César Calín, ha constatado que “hace 20 años ya estaba encima de la mesa el proyecto para la construcción de la nueva Comisaría del Zaidín, porque, como es sabido, la Policía Nacional en Granada tiene un problema de infraestructuras, ya que la Jefatura de Policía ya nació pequeña, debido a que se montó un laboratorio de ADN que no estaba planificado en la misma, lo que está causando a día de hoy que, para ampliar las zonas de despachos y donde tienen que trabajar los compañeros, se están tabicando zonas diáfanas en la jefatura”.

Calín ha reseñado que “la nueva comisaría que hay proyectada para el Zaidín, no solo reforzaría la seguridad en el barrio, sino que acabaría con el problema de infraestructuras que tenemos en la jefatura”.