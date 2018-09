El PP mantiene el rumbo hacia las municipales con Sebastián Pérez

El PP de Granada seguirá con la hoja de ruta establecida hacia las elecciones municipales de 2019 con Sebastián Pérez como candidato a la Alcaldía de la capital. Tras conocerse este lunes la sentencia judicial que anula el proceso congresual del que Sebastián Pérez salió reelegido como presidente provincial, la directiva del PP de Granada aseguró ayer que los responsables regionales y nacionales de la formación estaban al corriente de toda la organización y procedimiento llevados a cabo durante el proceso congresual. Así, los dirigentes granadinos del PP, que confirmaron que recurrirán la decisión judicial cuyo recorrido podría extenderse hasta después de las municipales, garantizaron que cuentan con el "máximo apoyo" del partido a todos los niveles, tanto en Sevilla como en Madrid.

Este aspecto habría sido confirmado por el propio presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que durante un acto celebrado en Huelva destacó que la sentencia "no es firme". Por ello, Moreno Bonilla insistió en la importancia de "esperar a que las autoridades judiciales decidan" ya que "no se pueden tomar decisiones" hasta conocer el pronunciamiento judicial tras el recurso, pues de no hacerlo "el año que se ocasionaría sería importante para la propia estructura del partido".

Pese a la seguridad que transmite la actual dirección provincial del PP -el actual secretario general en Granada, Pablo García, quiso trasladar la "mayor tranquilidad porque el proceso se hizo correctamente y fue avalado por la dirección regional y nacional"-, la decisión judicial ha vuelto a remover la vorágine en torno a un PP que se presuponía sumido en una regeneración interna a todos los niveles.

Precisamente el líder de Ciudadanos Granada, Luis Salvador, -su formación fue clave para que los populares se hicieran con la Alcaldía en 2015, así como para que la abandonasen un año más tarde tras estallar la Operación Nazarí- indicó a Granada Hoy que con todo esto el PP "ha dado un paso hacia atrás". El líder granadino de C's consideró que ha vuelto a aflorar "el antiguo conflicto entre Sebastián Pérez y José Torres Hurtado [ex alcalde de Granada], el cual tiene como heredero a Juan García Montero".

Fuentes del PP confirmaron ayer a este diario que Sebastián Pérez continuará como candidato a la Alcaldía de la capital ya que la sentencia, que va a ser recurrida por la dirección provincial, "no hace referencia directa a él", sino que señala a la Junta Directiva. De este modo, desde la formación azul intentarán que este 'tropiezo' judicial no entorpezca el camino hacia las elecciones de 2019. Tal es así que los populares han convocado para hoy mismo una rueda de prensa para hablar sobre asuntos relacionados con el alcalde socialista, Francisco Cuenca, continuando de este modo con su agenda.

Por su parte, la dirección provincial del PP está preparando el recurso que será presentado ante la Audiencia Provincial contra el fallo judicial, a tenor de la denuncia presentada por Juan García Montero, quien trató de disputarle la presidencia del partido a Sebastián Pérez.

En la sentencia, el juez considera evidente la nulidad del acuerdo al no haber previsto la Junta Directiva Provincial un plazo de convocatoria suficiente, la falta de información ofrecida para la presentación de las candidaturas o el hecho de que no se exigiera, como lo recoge el reglamento del partido, estar al corriente de las cuotas. Sin embargo, tal y como insistieron ayer el actual secretario provincial del PP, Pablo García, y el portavoz popular en la Diputación, José Antonio Robles, fue el propio García Montero quien "pidió que no se exigiese estar al corriente de las cuotas". Asimismo, consideran que el magistrado "erró" porque fue García Montero "quien mandó los correos a los afiliados antes de la votación y no Sebastián Pérez", algo que, según insisten, pueden demostrar.

Estás serán dos de las alegaciones que fundamentarán el recurso judicial que presentará la dirección provincial del PP. Pablo García desgranó las tres cuestiones a las que hace referencia la sentencia y alegó también que el candidato derrotado y denunciante en el proceso (García Montero) sí tuvo acceso a la documentación antes de que se celebrasen las votaciones. Este aspecto lo probarán con un documento firmado por cuatro representantes de la candidatura de Montero correspondiente a la recogida de la mencionada documentación.

Por su parte, el portavoz del PP en la Diputación reconoció que sabían que esto iba a ocurrir porque "antes, durante y después del proceso congresual, Juan García Montero ya anunció que lo haría". Robles consideró que se tratará de una "frustración" de García Montero con la que "ha insultado al PP, un partido que se lo ha dado todo" y que con estas acciones "se ha convertido en el gregario de lujo del PSOE".

Pese a ello, Juan García Montero, que el mismo lunes pidió al partido la expulsión de Sebastián Pérez tras hacerse pública la sentencia, en declaraciones ayer a la agencia Efe, indicó que aunque la dirección del partido haya anunciado que presentará un recurso, de no ejecutarse la sentencia cuanto antes "se cometería un despropósito" porque Sebastián Pérez seguiría al frente del partido "de forma ilegítima". Por ello, anunció que están trabajando para solicitar dicha ejecución "de la manera más correcta posible y en tiempo y forma", dentro del plazo de unos veinte días con el que cuenta.

Asimismo, García Montero insistió en que la resolución judicial demuestra que la dirección de su partido hizo "un pucherazo y trampas" para mantenerse al frente. Por ello, exigió a Sebastián Pérez "dar un paso ético" y dimitir "como presidente y como candidato a la Alcaldía". De igual modo, recordó que, según los estatutos del PP, el que "hace trampa" en un congreso es responsable de una infracción grave y debe ser suspendido de militancia".