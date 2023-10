El PSOE denuncia que la gestión de expedientes del Ayuntamiento de Granada ha caído a la mitad con el nuevo gobierno

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha criticado este lunes la paralización de la actividad en el Consistorio desde que el PP gobierna la capital. Según la viceportavoz de los socialistas, Ana Muñoz, “solo hay que mirar los datos para comprobar el tapón y el parón en seco que ha dado el Consistorio en cuando a la gestión de expedientes municipales, llegando a cifras ridículas, casi a la mitad que cuando gobernaba el alcalde Paco Cuenca”.

La edil ha mostrado “la preocupación de su grupo municipal ante la caída del volumen de gestión en el Ayuntamiento” y ha resaltado que “no se trata de una percepción de un gobierno saliente, o de un grupo de la oposición, se trata de datos y hechos constatados que nos tienen muy preocupados". "Sobre todo, por su repercusión en el día a día de una ciudad, con un ayuntamiento estancado, que puede ralentizar el crecimiento y la creación de empleo en la ciudad", ha denunciado.

“Llevamos meses viviendo en esta ciudad una actividad frenética de congresos, actos de primer nivel, la Cumbre Europea, el Desfiles de las Fuerzas Armadas, inicio de obras y proyectos importantes fruto de ese esfuerzo del gobierno anterior. Un trabajo que, si no se mantiene, frenará en seco la economía de la ciudad”, ha vaticinado.

Muñoz ha aseverado que “el Ayuntamiento siembra y la ciudad recoge. Eso es lo que está pasando estos meses en Granada, que se ha recogido lo sembrado". "Lamentablemente, lo que nos gustaría es que esto siguiera pasando, pero la parálisis del gobierno de Carazo está deteniendo la rueda y el frenazo en seco se hará más palpable en apenas unos meses”.

Muñoz se ha referido a los datos que avalan “nuestra preocupación y que dejan patente que con Carazo la gestión ha caído en picado”. Así, ha relatado como la media de expedientes tramitados en las últimas ocho juntas de gobierno de Carazo han sido de 24 expedientes, "mientras que con Cuenca las últimas 8 juntas de gobierno tuvieron una media de 47 expedientes, casi el doble”.

“Igual ocurre con los expedientes llevados a los Plenos”, ha detallado Muñoz, quien ha insistido en que “el gobierno de Cuenca doblaba en gestión a Carazo, lo que supuso más gestión para los granadinos, más capacidad de desbloquear expedientes y sacar adelante trabajo que al final es por lo que nos votan los ciudadanos”.

Para concluir, la edil ha destacado que “desconoce qué ocurre en el seno del PP, si es que esperaban que gestionar una ciudad no iba a suponer tanto trabajo, o es que no le echan las horas suficientes, lo que está claro es que ahora mismo hay un tapón importante en la gestión de la ciudad que debe resolverse si no quieren convertir al Ayuntamiento en una carga para la ciudad”.

"Mentiras" y "ridículo" sobre las conexiones aéreas

Por su parte, el viceportavoz Jacobo Calvo ha aseverado que un gobierno basado en la mentira “tienen las patas muy cortas, como ha quedado demostrado con el ridículo que ha hecho Carazo al intentar apuntarse el tanto de las nuevas conexiones entre Granada y el aeropuerto de Madrid con Iberia que dejó cerradas el alcalde Paco Cuenca el pasado mes de mayo, y que hasta los empresarios han afeado a la alcaldesa”.

Para el edil, es “lamentable que Carazo piense que los ciudadanos son tontos y que desconocen la realidad de las cosas”. Al respecto, ha pedido a Carazo “humildad, que deje de mentir y que trabaje para aspirar a que Granada retome las conexiones tal y como estaban antes de la pandemia, con un vuelo a primera hora y otro de vuelta de Madrid a última todos los días de la semana, eso sí sería una novedad, y era por lo que trabajaba sin descanso el alcalde Paco Cuenca”.

Para concluir, el socialista se ha referido a una cita que “encaja a la percepción con la gestión de Carazo en estos meses”, “El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza primero”, ha recitado Calvo, quien ha apuntado que “en eso está ahora la señora Carazo en intentar mantener ese castillo de naipes que inventó en campaña que ahora se le está cayendo”.