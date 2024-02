El PSOE de Granada denuncia que el Ayuntamiento busca privatizar el pabellón deportivo de Bola de Oro

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado la intención del gobierno de la alcaldesa Marifrán Carazo de privatizar el pabellón Bola de Oro, que en estos momentos da servicio a miles de usuarios de los barrios del Distrito Genil. Para el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, el PP intenta “hacer caja ante su imposibilidad de cuadrar las cuentas municipales, malvendiendo una instalación municipal de referencia en la ciudad, que según los planes de gobierno del PP quedará en manos privadas”.

Así, Cuenca ha detallado como el Plan de Contratación de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento para 2024 recoge sacar a licitación el Contrato de concesión de servicios del complejo Bola de Oro que conlleva la construcción de un edificio de usos múltiples durante 15 años, con un precio de adjudicación de 4,2 millones de euros. En este sentido, el máximo responsable del PSOE en la ciudad y exalcalde ha recordado las consecuencias “que han sufrido las instalaciones deportivas de la capital tras privatizaciones del PP, que han tenido que ser rescatadas por el Ayuntamiento en varias ocasiones tras la espantá de las empresas, y como los usuarios y trabajadores quedaban indefenso ante las decisiones de empresas cuyo objetivo es la rentabilidad económica y no el servicio público”.

Para Cuenca, el objetivo que el PP tiene con esta operación no es otro que “hacer caja malvendiendo una instalación pública que funciona bien”, aunque eso suponga que se eleven los precios y se acabe con el principio de servicio público y de acceso a la práctica deportiva como un elemento para mejorar nuestra salud.

El socialista ha recordado los precedentes que tenemos en esta ciudad tras la concesión de las actividades deportivas en otros barrios de Granada y se ha referido a la situación actual del gimnasio WE, o como en 2019 el gobierno socialista tuvo que rescatar la concesión del centro deportivo Antonio Prieto después de que la empresa cerrara la instalación dejando a usuarios sin servicio con la mensualidad abonada”.

Para el exalcalde, “es lamentable que en menos de 9 meses la alcaldesa Carazo está desmantelando los servicios públicos que hemos rescatado y que funcionan bien en esta ciudad con el único objetivo de hacer caja”. Así, ha señalado que "Carazo privatiza servicios públicos, merma la oferta de actividades físico-deportivas a la ciudad, y pone en riesgo instalaciones, como hicieron con el WE".

"Quieren convertir una instalación deportiva que presta un servicio público en un gimnasio privado al uso de los que ya hay decenas en Granada. Están poniendo en peligro la viabilidad de la instalación porque en cuanto pasa a ser un negocio, si este no es rentable se cierra que es lo que ha pasado en el WE y o lo que habría pasado en la instalación deportiva de Albayda Antonio Prieto si nosotros no la hubiésemos rescatado en su momento por la mala gestión del Partido Popular”, ha finalizado.