El PSOE de Granada pide a Junta más presupuesto para "paliar la falta de sanitarios y revertir la situación de la sanidad"

La parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto ha pedido a la Junta de Andalucía que incremente el dinero destinado a la sanidad pública toda vez que se ha sabido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "ha agotado su presupuesto y no podrá contratar ni sustituir profesionales durante el resto de año", como explicaba esta semana el presidente del Consejo Andaluz de Médicos y del Colegio de Médicos de Granada.

Ante esta "alarmante situación y las largas listas de espera", la parlamentaria andaluza ha considerado una "tomadura de pelo" que la ciudadanía "sufra las consecuencias de la falta de personal médico por culpa de la ineficaz gestión de la Junta que no contrata porque no tiene dinero mientras enarbola la excusa de que no hay médicos disponibles".

"Es una excusa inaceptable que no sirve para justificar la dramática situación que vive la ciudadanía y el colapso de la sanidad pública", ha aseverado la socialista en un comunicado, asegurando que "ya se advirtió de esta situación hace un año".

"Antes de la aprobación de los presupuestos andaluces de 2023, presentamos enmiendas para que el gobierno del PP incrementara la partida destinada a personal sanitario, puesto que era insuficiente y contrastaba con las partidas destinadas a conciertos privados y gasto farmacéutico".

"Lamentablemente el gobierno de la Junta rechazó esta propuesta y se negó a consignar un presupuesto adecuado para garantizar las plantillas adecuadas", ha recordado.

"Además, los datos evidencian que la plantilla del SAS está por debajo de la media nacional", según la parlamentaria, "que enumera que las ratios de profesionales sanitarios en Andalucía están por debajo de la media nacional". "Contamos con 1,3 médicos y 2,6 enfermeros por cada 1.000 andaluces, cuando la media nacional es de 1,8 médicos y 3,3 enfermeros", ha apostillado.

A pesar de contar con el mayor presupuesto de la historia andaluza, gracias a los fondos destinados por el Gobierno de España, tras casi 5 años de gobierno del PP, los problemas en la sanidad pública se han agravado sin medidas ni proyectos para solventarlos.

Ante esta realidad, Prieto ha insistido en la necesidad de "incrementar el presupuesto destinado a la sanidad pública y a acabar con la falta estructural de personal sanitario y la precariedad laboral que padecen". "La Junta de Andalucía tiene que poner freno a su hoja de ruta que pasar por debilitar la sanidad pública para favorecer la privada", ha concluido.