El PSOE de Granada pide que se investigue como delito de odio la pancarta del Frente Obrero contra el concejal Juanjo Ibáñez

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado este martes las amenazas sufridas por el concejal socialista Juanjo Ibáñez, señalado por el grupo radical Frente Obrero en una pancarta colocada en el puente blanco de la capital. El propio Ibáñez ha confirmado que ayer mismo, nada más producirse los hechos, interpuso denuncia ante la Policía Nacional para que investigue lo ocurrido y localice a los autores por lo que considera un delito de odio aunque el tipo penal lo tendrá que definir la propia Fiscalía.

"Esto no va de mí, no va de un concejal que ha denunciado unos hechos y que fruto de esa denuncia recibe a mi juicio amenazas por la realización de su trabajo. Esto va de otra cosa. Esto va de todas las personas que denuncian el odio presente en nuestra sociedad y que se sienten inmediatamente amedrentados, acorralados, asustados. El problema no es que en la pancarta pusiera una cara mía tachada sino el contenido, manifiestamente xenófobo. Vivimos acorralados por el odio, el odio se ha instalado en nuestra sociedad, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y saber por qué ha sucedido esto, y poner medidas de manera inmediata. Tenemos que ser intolerantes contra los intolerantes. Ellos se han aprovechado de la democracia y de que nosotros sí tenemos valores en los que creemos firmemente para socavarlos", ha dicho Ibáñez, que ha agradecido las palabras de solidaridad recibidas desde ayer.

En la pancarta, igual que en la del 31 de agosto, el mensaje pedía un mayor control de las fronteras para frenar la migración, aunque en esta ocasión incluye además una imagen del concejal socialista Juanjo Ibáñez tachada bajo una cruz, con su nombre y el partido al que representa.

Ibáñez, que ha comparecido acompañado por los concejales socialistas Eduardo Castillo y Raquel Ruz, ha recordado que es la segunda pancarta en menos de dos semanas que instala el mismo grupo en el mismo sitio, por lo que "sería aconsejable, y así se lo expreso al equipo de Gobierno, más contundencia, más firmeza contra aquellos que pretenden llenar la ciudad de odio, xenofobia y racismo". Y es que el propio Ibáñez denunció en redes la primera pancarta que puso este grupo en el mismo puente y que fue inmediatamente retirada por la Policía Local, al igual que la de ayer lunes.

"Vamos a pedir también que las cámaras situadas en las inmediaciones sean custodiadas al menos el tiempo necesarios para la investigación. La Policía Nacional las va a pedir para identificar a los autores aunque la pancarta está firmada, no es anónima y no tiene duda sobre la autoría".

El concejal Eduardo Castillo ha mostrado todo el apoyo del grupo municipal a Ibáñez y ha dicho que estas manifestaciones de odio no tienen cabida en Granada ni en un país democrático, diverso y plural. Ha agradecido la actuación ágil de la Policía para retirar la pancarta y las palabras de la alcaldesa en apoyo a Ibáñez aunque le piden que "condene enérgicamente este tipo de actuaciones que no tienen cabida en un país democrático y también que lleguen hasta las últimas consecuencias en la investigación de quién ha colocado esa pancarta para que no vuelva a pasar". "Estas conductas no las vamos a consentir y no nos van a amedrentar, a achantar en ningún caso y vamos a seguir denunciando este tipo de conductas inadmisibles", ha apostillado.