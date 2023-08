El PSOE de Granada pide una solución para evitar multas en los accesos a garajes por Gran Vía

La concejala de PSOE, Raquel Ruz, ha pedido a la responsable del área de Movilidad y Tráfico "un plan de acceso claro y serio para los residentes del Bajo Albaicín afectados por las obras de las nuevas pilonas de la calle Elvira". La edil socialista ha apuntado que las quejas de los vecinos han llegado hasta el Grupo Municipal Socialista ya que "la información al respecto del Ayuntamiento en muy escueta y no quedan claro en ningún caso cómo deben acceder los vecinos a sus garajes".

Así, la concejal ha explicado que "en el caso de las cocheras de Almireceros los accesos se tienen que hacer por Gran Vía pero al no poder acceder por Reyes Católicos los residentes pueden ser multados, lo que está generando un gran desconcierto sobre cómo proceder".

En este sentido, Raquel Ruz ha reclamado un plan de accesos "y de información con cartelería en la vía pública y en la web para que los vecinos sepan a qué atenerse". En este sentido, ha lamentado que "hayan tenido que ser los vecinos los que se quejen de la falta de información, lo único que ha tenido que disponer el PP respecto de este proyecto suscrito a los fondos Next Generation. Vemos que la ciudad sigue avanzado gracias a todos los proyectos iniciados durante el mandato de Cuenca, pero se hace insufrible que la falta de gestión de los populares esté ocasionando molestias a los granadinos y granadinas".

"No entendemos a qué se dedica el gobierno de Carazo, porque estas cosas son las que tienen que solventar con gestión y adelantándose a los problemas de la gente. Que estemos en agosto no significa que en la ciudad no haya granadinos y granadinas, al contrario, hay muchos y lo que no puede consentir es que, su día a día, se convierta en un infierno por la inanición del PP", ha apuntado Ruz, al tiempo que ha recordado "que al inicio del mandato de Cuenca, en 2021, no había pasado ni mes y medio y ya habíamos presentado a la Unión Europea casi una decena de proyectos para acogernos los Next Generation, proyectos que en estos momentos están en marcha con obras por toda la ciudad que requieren un gobierno competente que gestione y se adelante a la necesidades de vecinos y residentes".

Respecto de los proyectos Next, Ruz ha pedido a nueva delegada de Movilidad "impronta, diligencia y ganas de trabajar para acelerar los proyectos en estos momentos en tramitación o adjudicación y demás trámites para que no se retrase su ejecución". En este sentido, ha recordado que "estaba pendiente de iniciarse la instalación de los nuevos puntos de recarga de vehículos en diferentes emplazamientos de la ciudad, trabajos que desconocemos porqué se están retrasando, y que exigimos se ejecuten de inmediato al igual que el resto de Next que estaban programados para este verano y que tememos que la inanición del PP esté retrasando"