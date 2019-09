El PSOE advierte de la reducción policial en violencia de género y seguridad vial

La concejal del PSOE Raquel Ruz ha denunciado hoy los cambios que se están produciendo en la estructura de la Policía Local acusando al nuevo gobierno bipartito de desmantelar servicios de referencia como la unidad de violencia de género o la de tráfico, además de contar con nuevos directivos "sólo por afinidad política" y no por capacitación.

"Lo más sangrante es la reducción de efectivos en la unidad de Violencia de Género un 45%. Se ha pasado de 15 a 8 en una cesión más a la ultraderecha", ha denunciado Ruz, que acusa al gobierno local de "suprimir un modelo policial moderno y que ponía a las mujeres como prioridad". "Es un ataque directo a las mujeres en un modelo policial del siglo pasado", ha asegurado Ruz, que critica que la Policía Local de Granada vuelva a "etapas negras como la de Torres Hurtado, cuya cúpula ha heredado el nuevo alcalde".

Ruz ha comenzado criticando las primeras decisiones que tomó la corporación, como el cambio en la unidad canina o en el community manager de la Policía. "Como ejemplo, el día de la tormenta la cuenta oficial puso su primera información cinco horas después cuando ya las incidencias estaban resueltas, por lo que la referencia en redes sociales de información ciudadana se ha perdido", ha asegurado.

La concejal ha criticado también que se hayan modificado los contenidos de la intendencia que va a asumir el anterior jefe de la Policía Local durante el gobierno del PSOE, "al que han quitado todos los contenidos. Lo han dejado sin competencias. No tiene ningún sentido y no responde a otro criterio que no sea el político", asegura. Tampoco hay en la actualidad responsable al frente de la oficina económica de la Policía Local.

Ruz ha denunciado que se hayan "cargado unidades" como la de Seguridad Vial con una reducción del 34% de los efectivos de tráfico y la reducción de efectivos en atestados o la unidad de investigación, "cuando nuestro principal problema es la seguridad vial y el tráfico, no la seguridad ciudadana".

Además, el PSOE alerta de que se han "suprimido los refuerzos de fines de semana de tráfico, transporte, unidad de centro y policía turística". "Esto se va a traducir en más botellones, más despedidas de soltero, fiestas en pisos,... todo lo que tenía encomendado ese refuerzo de fin de semana".

Según Ruz, los agentes que se quitan de estos refuerzos y unidades se destinarán a otras funciones como la Policía de Barrio, un servicio que considera que ya estaba "cubierto" porque "la seguridad ciudadana no era un problema. Los datos de delincuencia son de los más bajos de España pero sí tenemos graves problemas en tráfico y cuestiones de Ordenanza de la Convivencia, que es donde hacíamos los refuerzos realmente porque eran necesarios".