El PSOE exige la apertura "inmediata" de la cafetería del Manuel de Falla

El concejal del PSOE Eduardo Castillo ha exigido al equipo de gobierno de la alcaldesa Carazo “la apertura inmediata de la cafetería de Auditorio Manuel de Falla, un servicio muy demandado por visitantes y espectadores que se adjudicó hace 8 meses y que el PP todavía no ha puesto en marcha”. Así, el edil ha detallado que el proceso comenzó hace ocho meses “con la licitación de la cafetería y la adjudicación un mes después. Sin embargo, estas son las fechas y este espacio escénico sigue sin dar este servicio”.

Castillo ha explicado que se trata de un reclamo “constante de los espectadores de la OCG y de los diferentes espectáculos que alberga el auditorio que no puede ni comprar una botella de agua a pesar de que todos los procedimientos están ejecutados, tan sólo a la espera que el gobierno municipal sea capaz de poner en marcha el servicio”. “Se trata de ofrecer a los miles de visitantes un servicio mínimo dado que en los alrededores no hay ningún bar o parecido para tomar algo en los descansos”, ha precisado el concejal del PSOE, quien “ha lamentado los retrasos en la puesta en marcha de un servicio cuyo expediente estaba cerrado, adjudicado y listo para funcionar”. En este sentido, Castillo ha aseverado que no encuentra justificación “alguna a esta parálisis, no sólo en este expediente, sino en muchos otros que el PP parece haber metido en un cajón”.

El edil del PSOE ha criticado que “la parálisis que ha provocado el PP con su llegada al Ayuntamiento es tal, que ni los expedientes más avanzados están saliendo para adelante, en un ejemplo de la falta de trabajo y gestión de un gobierno que ha puesto la ciudad a cámara lenta como ya se está viendo en todos y cada uno de los contratos municipales que deben impulsar”. Para concluir, Castillo ha urgido al gobierno de Carazo a “abrir la cafetería en el menor tiempo posible, ya que los usuarios y espectadores no tienen que pagar la dejadez de los concejales populares”. Además, el socialista ha precisado que incluso los trabajadores de GEGSA y del propio auditorio “no disponen de un espacio para tomar café o un tentempié”.