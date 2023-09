El PSOE denuncia el doble rasero del PP en Educación: recortes en los centros mientras "coloca" a familiares

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha denunciado los recortes del gobierno de Moreno Bonilla en materia de Educación que en el caso de la capital se traducen en la supresión de unidades en los centros escolares como es el caso del CEIP José Hurtado donde se ha cerrado una unidad “y se perdido la oportunidad de mejorar la calidad de nuestra enseñanza reduciendo la ratio para mejorar el servicio, así como atender las peticiones de las familias del barrio que se sienten agraviadas por no poder escolarizar a sus hijos en un centro público, así como dificultar su conciliación o el disfrute de los servicios públicos del barrio en el que viven”.

Para el edil, la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir clases y quitar recursos atenta directamente “contra el futuro de una ciudad que se merece la mejor de las educaciones para sus niños y no un gobierno que les vaya recortando sin justificación alguna e impidiendo que aquellos que deseen apostar por la educación pública pueda hacerlo”. A juicio del concejal del PSOE, “estos recortes se suman a la decisión de Moreno Bonilla de subir el precio de las aulas matinales, de los comedores y de las actividades extraescolares, “un paquete de servicios indispensable para miles de familias que tienen que hacer frente a los malabares que supone conciliar los horarios laborales con los escolares y a que a partir de este año sufren una subida injustificada por parte del PP en Andalucía”.

Para Calvo, “está claro que el PP no cree en los servicios públicos, y mucho nos tememos que su objetivo es mermarlos e ir acabando con ellos, para girar hacia un modelo privado como está ocurriendo con la sanidad”. Esta forma de hacer política, a añadido Calvo, “basada en estas malas artes para agotar a las familias invitándolas de formas sutil a que busquen otras alternativas en los centros privados o concertados, se puede observar igualmente en el CEIP Andrés Segovia, donde han iniciado el curso sin disponer del cuarto de baño del aula específica, además de iniciarlo rodeado de ruidos, suciedad y escombros”.

En este sentido, Calvo ha apuntado que esta primera semana de clase “este escaso interés por la escuela pública se está haciendo más palpable y provocando el malestar de la comunidad educativa y de las familias afectadas”, por lo que desde el Grupo Municipal Socialista se ha solicitado que se dé marcha atrás a cuantas decisiones están afectando a nuestros colegios y a la merma en la oferta de plazas de la escuela pública y de los servicios”. “Dicen que el curso 23/24 se ha iniciado con total normalidad, cuando los hechos son que no amplían el número de unidades, no aprovechan para reducir la ratio en las aulas y han subido los precios de las actividades, de los comedores y de las aulas matinales en un ejemplo del ataque frontal que se está haciendo a nuestro sistema educativo público”, ha criticado, al tiempo que ha aseverado que “para el PP, las escuelas públicas son un gasto y no una inversión, como ha quedado también patente en la paralización de la contratación de los refuerzos pedagógicos, un compromiso que ha quedado en saco roto”.

En medio de este caos, Calvo ha lamentado que el PP sí haya tenido tiempo para hacer del Consejo Escolar de Andalucía una agencia de colocación de sus familiares, como en el caso de la mujer del presidente del consejo, o del hermano de portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, “colocados ambos a dedo en este consejo, y dejando de manifiesto que para el PP mayoría absoluta es sinónimo de impunidad como están dejando patente en cada una de sus decisiones”.