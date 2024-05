El PSOE califica como "irresponsable" a Carazo por la huelga con los autobuses de Granada

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha lamentado la irresponsabilidad de la alcaldesa de Granada, la señora Carazo, en el conflicto que el Consistorio y los trabajadores de la Rober mantienen "y que ha provocado que uno de los días más importantes de la agenda de la ciudad, como es La Tarasca, se vea ensombrecido por una huelga de autobuses que podría haberse evitado sí la alcaldesa se hubiera implicado para llegar a un punto de acuerdo". Por el contrario, ha denunciado la edil del PSOE, Raquel Ruz, "esta señora lleva semanas mirando para otro lado, haciendo como que el problema no va con ella y que el transporte de la ciudad no es un servicio que presta el Ayuntamiento, dejando que lleguemos a una situación límite como la de hoy".

Ruz le ha recordado que "una alcaldesa es la máxima responsable de servicios de transportes de una ciudad", por lo que le ha reclamado que "no siga mirando para otro lado con el caos y los problemas que les esta generando a miles de granadinos afectados por los cortes en las líneas de autobús, máxime un día como hoy en el que todos los granadinos y granadinas nos echamos a la calle para disfrutar de nuestras fiestas grandes". Para la socialista, "el PP no tiene justificación alguna para el caos que ha montado, en una ciudad que no ha estado peor nunca, con números conflictos en la ciudad que no se solventan por que el PP no los consideran prioritarios".

Al respecto, la edil del PSOE se ha referido que "los autobuses son un recurso imprescindible para los granadinos y granadinas y, no haber resuelto este problema antes, solo denota dejadez y que a Carazo no le duele Granada". Ante esta situación, Ruz ha exigido a la alcaldesa que "no se dé ni una vuelta más por la feria sin salir hoy del Ayuntamiento con una solución bajo el brazo y un acuerdo con los trabajadores de la Rober".

"El viernes se viene otro día difícil parta la ciudad y su alcaldesa no puede estar de celebración, tiene que meterse en un despacho y llegar a un acuerdo con los trabajadores, mirarlos cara a cara y abordar el problema con ellos. Seguir mirando para otro lado y evadiendo el asunto sólo denota irresponsabilidad y fatal de empatía con los usuarios afectados, que son miles", ha resaltado Ruz, quien ha recordado como en el mandato anterior "ante conflictos similares nadie del equipo de gobierno se levantaba de la mesa hasta que no había acuerdo y se desconvocaban los paros".