El PSOE lleva una moción al Pleno para que la Junta desbloquee el bono joven a 3.000 granadinos

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento ha elevado una moción al Pleno del Ayuntamiento de Granada de este viernes para que la corporación al completo apoye instar el gobierno de la Junta de Andalucía a que desbloquee y acelere los trámites para la concesión de las ayudas al alquiler del Gobierno de España que en Granada ha solicitado 3.000 jóvenes.

EL concejal del PSOE, Juanjo Ibáñez, ha recordado que “los trámites están paralizados o retrasados, lo que ha provocado que 17.000 jóvenes andaluces no se puedan beneficiar de los 70 millones de euros que corresponden a Andalucía de los 200 millones puestos a disposición por el Gobierno de España a las comunidades autónomas, y que buscan aliviar la subida de los alquileres con una ayuda de 250 euros al mes para los jóvenes andaluces”.

La iniciativa de pleno busca además que “Moreno Bonilla arroje transparencia sobre un asunto bloqueado y que no se ejecuta por motivos desconocidos e incomprensibles”. Además, el socialista, quien ha alertado que el plazo de la convocatoria finaliza en diciembre de 2023, ha puntualizado que la moción también busca que el Gobierno Andaluz continúe con el programa y con estas ayudas “en un momento en el que el precio del alquiler lejos de bajar, sigue subiendo, impidiendo que los jóvenes andaluces puedan independizarse y acceder a una vivienda”.

Ibáñez ha recordado además que no es la primera vez que su formación tiene que elevar una iniciativa al pleno relacionado con este asunto, “ya que, en el mandato anterior, la actual alcaldesa de Granada, en ese momento Consejera de Fomento, no fue capaz de poner en marcha este plan que suponía una lluvia de millones en ayudas al alquiler para los más jóvenes”. En este sentido, el edil del PSOE ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno de Moreno Bonilla devuelva estos 70 millones sin ejecutar, “algo que el PP acostumbra a hacer como ya hemos visto en varias ocasiones en el Ayuntamiento de Granada”.

Para Ibáñez, “la actitud de la derecha en este asunto solo denota que para el PP de Granada la juventud de nuestra ciudad no merece ni vivienda, ni empleo, ni las oportunidades que ofrece el Gobierno de España a través de ayudas y programas especiales”. Ibáñez ha destacado que la Junta y el PP “no tienen excusa alguna para no haber ejecutado ya el programa, dejando patente una incapacidad en la gestión que nos ha situado a ser una de las pocas comunidades autónomas que no ha tramitado las ayudas, con retrasos inexplicables y una opacidad preocupante e insultante”.

Para concluir, el socialista se ha referido al preocupante problema de acceso a la vivienda de los jóvenes andaluces, y ha puntualizado que “aunque la reforma laboral del PSOE en el Gobierno Central ha mejorado notablemente las ratios de acceso al mercado laboral, se hacen necesarios otros tipos de ayuda para ayudar a la emancipación, el programa de alquiler es uno de ello, por desgracia en estos momentos está bloqueado para los andaluces”. “Esperemos que con esta iniciativa el PP cambie de actitud, y apoye a los jóvenes granadinos que quieren acogerse a estas ayudas, desbloqueándolas y permitiendo que puedan beneficiarse de los 250 euros mensuales”, ha señalado.