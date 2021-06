El PSOE abre la puerta a Luis Salvador con la premisa de que dimita como alcalde de Granada

El grupo municipal del PSOE de Granada ha llamado a la responsabilidad del resto de formaciones para desbloquear la situación del Ayuntamiento, ha dicho que ya no puede haber "líneas rojas" y ha abierto la puerta a hablar con Ciudadanos pero con la premisa de que Luis Salvador dimita como alcalde.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa el portavoz del grupo municipal del PSOE, Francisco Cuenca, para dar a conocer que este lunes se reunirán con el grupo municipal de Unidas Podemos dentro de la ronda de contactos que iniciaron para desbloquear la situación en el Ayuntamiento, donde el alcalde gobierna con el único apoyo de un edil de Cs después de que tanto los socios de gobierno del PP como los otros dos concejales de la formación naranja se marcharan.

Preguntado sobre si estaría dispuesto a negociar con Cs para que facilitaran su investidura como alcalde al ser el PSOE la lista más votada en las pasadas elecciones municipales, Cuenca ha dicho que se ha llegado a un momento en el que "lo que hace falta es buscar una solución, y la más inmediata es la dimisión de Luis Salvador".

Aunque el PSOE dijo en su día que con Salvador no iría "ni al tranco de la puerta", Cuenca ha matizado este viernes: "Hemos llegado al tranco y hay una tapia, pues habrá que echarla abajo. Por encima de lo que hayamos podido decir o de lo que me pueda parecer a mí, está el interés de Granada".

A la pregunta de si aceptaría un gobierno municipal encabezado por él como alcalde y con Luis Salvador como miembro del mismo, se ha limitado a incidir en que "ahora mismo la situación está en romper algunas tapias y, a partir de ahí, plantear un proyecto de solución para Granada".

Cuenca ha manifestado que "ya no pueden existir líneas rojas. Por encima de mi parecer, está el interés de la ciudad" y la solución a una situación que en su opinión pasa por la dimisión de Salvador o el acuerdo entre el resto de formaciones para que haya un gobierno de concentración.

Cuenca ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del resto de grupos municipales y de los concejales no adscritos, con quienes ha mantenido encuentros pero "informales", y a quienes ha recriminado que estén "escondidos" esperando a que el PSOE aporte la solución cuando ellos, dice, no pueden hacerlo en solitario.

Ha estado especialmente crítico con el PP, con quien aún no ha podido cerrar un encuentro, por haber propiciado la situación y permanecer "escondidos en una cueva cuando son los primeros responsables"

"El resto está a verlas venir, no he escuchado a nadie diciendo ésta es nuestra propuesta y nuestras soluciones", ha dicho en alusión al hecho de que el PSOE sí ha presentado un documento con 40 medidas para sacar a Granada de esta situación que ha propuesto secundar al resto de formaciones a través de la firma de una moción de censura si Salvador no dimite.

"He invitado al PP a que responda si están dispuestos a rescatar esta ciudad, a propiciar un gobierno de salvamento con Paco Cuenca como alcalde. A eso es a lo que tiene que responder el PP porque no hay otra", ha señalado.