El PSOE pide la cesión de una parcela para ampliar el conservatorio Ángel Barrios

El portavoz de Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha pedido hoy al PP y CS en el equipo de gobierno de la ciudad la cesión de una parcela contigua al Conservatorio de Música Ángel Barrios a la Junta de Andalucía con el objetivo de que se proceda a su ampliación. El socialista se ha hecho eco de la petición realizada hoy por colectivos de padres y madres, profesorado y demás personal, quienes denuncian la falta de espacios en un centro educativo que abrió sus puertas en 2005-2006 para atender a 800 alumnos, “y que hoy en día casi duplica su capacidad”.

En este sentido, Cuenca ha apuntado la necesidad de no demorar más esta ampliación por lo que el gobierno Bipartido debe comenzar a dar los pasos “para ceder la parcela a la Junta de Andalucía, y atender una demanda de toda la comunidad”. El máximo responsable del PSOE ha avanzado que durante su gobierno “ya iniciamos los contactos para la cesión de estos suelos, por lo que esperamos que PP y CS no se demoren”. No obstante, ha mostrado su preocupación porque en alguna ocasión el gobierno de la ciudad ha mostrado la intención de llevarse todos los conservatorios de la capital a una parcela en la zona de Forum, “una propuesta más que cuestionable e injustificada”.

“En los últimos meses hemos conocido como el Ayuntamiento ha planteado la ubicación del conservatorio en un parcela junto al edificio Forum, en la antigua parcela de la Opera, un planteamiento que nadie entiende, ya que hablamos de un desembolso desde el punto de vista económico muy considerable. Con este brindis al sol no hacen más que dar una patada para adelante y no resolver la situación”, ha detallado, al tiempo que ha incidido en que “se necesita una actuación urgente y el solar contiguo da solución a esta urgencia, con lo que se permite además ampliar el centro con un auditorio y un aulario”. Para Cuenca, “es además muy importante que el Zaidín no pierda este centro educativo que es una referencia para el barrio y su vida diaria”.

Por su parte, Nicolás Funes, representante del AMPA en el consejo escolar del Conservatorio, ha explicado el problema existente ante la falta de espacio y ha insistido en la necesidad de que se acometa su ampliación. Así, ha detallado que el edificio actual que se inauguró en 2005-2006 se construyó planificado para unos 800 alumnos y unos 80 o 100 profesores, “sin embargo, hoy hay 1350 alumnos y 141 profesores, por lo que se han doblado prácticamente el número de personas previstas inicialmente”.

Funes se ha referido a las consecuencias de esta falta de espacio, “que están provocando que no se garantice la seguridad y la normativa, dado que están usando 35 cabinas como aularios”, ha detallado, al tiempo que ha insistido en que “la falta de plazas y espacio hace que alumnos de la capital tengan que acudir a otros centro de la provincia como Motril o Guadix”. Además, ha relatado se da la circunstancia de que “la falta de espacio hace que alumnos que han superado las pruebas de acceso no puedan entrar en el conservatorio”.

Para concluir el representante del AMPA ha precisado que “los espacios es imprescindible ampliarlos, porque además las medidas del protocolo COVID no se pueden llevar a cabo, lo que ha provocado que la incidencia del virus en el profesorado sea sumamente alta”.