El PSOE insta a Vox a que se "retrate" y vote no en el pleno de organización municipal

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha instado hoy a Vox y a sus tres concejales a que se "retraten" y voten no a la estructura de gobierno diseñada por PP y Cs, gobierno del que también son "responsables" al haberles dado su voto a favor. Un primer paso que exigen para que demuestren su arrepentimiento a votar a Salvador como alcalde y tras el que se abrirían a diferentes escenarios, sin descartar la moción de censura. Declaraciones que llegan después de que ayer Vox se mostrara dispuesto a cualquier opción para quitar la Alcaldía a Salvador asegurando que apoyaría una moción de censura del PSOE como fuerza mayoritaria.

Pero primero quieren que Vox mueva ficha y eche para atrás el pleno de organización. Un primer paso para saber su posicionamiento real. "Insto a Vox a que dé el paso y voten no en el pleno de organización ante la ofensa a la que se somete a la ciudad. Les emplazo a que digan no a crear una vicealcaldía con staf técnico propio para colocar a los suyos, no a los siete tenientes de alcalde, no al desprecio que están provocando al poner en marcha una iniciativa que vuelve a poner en manos del PP el Urbanismo. Que digan no a que tome decisiones la que era procuradora del PP en todos los procesos judiciales, no a que sea el PP el que maneje Emucesa, no al desgobierno al que tienen sometida a la ciudad", ha dicho Cuenca, que ha insistido en que no va a permitir que "se juegue con Granada".

Y a partir de ahí, la moción de censura estaría sobre la mesa pese a que el PSOE se negó a dialogar con Vox tras las elecciones. Con todo, aclaran que todavía no lo han hecho y que habría también otras opciones antes como la moción de confianza. "No voy a hablar nada con nadie si no se dice que no en ese pleno. Yo no me escondo. Vox ha confirmado que PP y Cs han jugado al póker con Granada. Pero no tenemos ni idea de los detalles. A partir de ahí yo no voy a hablar nada más con nadie. Hay muchos escenarios, somos el grupo mayoritario y vamos a dar los pasos que creemos que hay que dar. Lo iremos viendo cuando llegue el momento".

El socialista ha enmarcado, como ya hizo ayer Salvador, toda esta crisis en un contexto nacional. "A nadie debe olvidarse que ahora en este tipo de cambalaches está también en juego el gobierno en comunidades como Madrid o Murcia y no voy a permitir que se juegue con Granada en un nuevo cambio de cromos".

Así, insiste en que "quien ahora parece arrepentido", por Vox, que fue socio de investidura de Cs y PP, "lo que tiene que hacer es decir no frenando el despropósito, el descontrol y la estructura encubierta".

En el PSOE no descartan a día de hoy la moción de censura pero quieren primero posicionamientos. Porque también advierten de que Vox puede favorecer la estructura del nuevo gobierno a pesar de sus críticas porque si no acude su portavoz al pleno de organización, lo que ya ha dicho, dejaría un posible empate a 13 votos, caso en el que primaría el voto de calidad del alcalde. Por eso pide Cuenca que vayan los tres y que voten no. "He escuchado a Miralles y a Olona y les emplazo a que den el paso y si están arrepentidos, se mojen y digan no en la primera oportunidad que es el pleno de organización". "Decidiría Salvador con cuatro concejales toda la organización", critica.

"A partir de ahí, ya veremos", ha asegurado el exalcalde, que asegura que está en juego la "estabilidad de Granada" y que Vox, que venía a regenerar la política, "ha propiciado lo contrario". "En 20 días han desmontado lo que nos costó tres años: recuperar la confianza de los granadinos en su Ayuntamiento", por lo que dice que "todos los escenarios están abiertos".

"Lo que los granadinos no quieren son declaraciones, grandilocuencias y golpes de pecho. Hay una alternativa que es decir no a esa estructura y a partir de ahí se verá", ha dicho Cuenca, que asegura que a Cs y a PP "les da igual Granada" ya que el 26 de mayo "Granada votó una cosa y le han dado la vuelta. Han retorcido la democracia y han secuestrado a Granada", critica. "No voy a permitir que Granada sea un cambio de cromos".

El pleno de organización es fundamental para la puesta en marcha de la gestión del Ayuntamiento. Aunque la estructura del gobierno con las concejalías y tenencias de alcaldía no se podría cambiar, porque es potestad del alcalde, sí tiene que ir a ese pleno el resto de estructura municipal, como son los jefes de área, coordinadores, subdirectores, juntas de distrito, composición de las agencias, empresas, organismos, qué se cobra, las dedicaciones exclusivas, los órganos directivos o el sueldo de los concejales, que Cuenca asegura quieren subir pero no van a apoyarlo.

Si la oposición vota mayoritariamente no, la estructura de funcionamiento de las áreas sería la que había hasta ahora, lo que dificultaría mucho el funcionamiento de la estructura creada por PP y Cs ya que por ejemplo los puestos directivos y jefaturas, etc, serían en base a la estructura anterior, por lo que todas las nuevas áreas creadas por PP y Cs no contarían con personal propio, lo que podría bloquear el funcionamiento.