El PSOE ofrece al Ayuntamiento su plan para reconstruir Granada con 80 medidas económicas y sociales

El ex alcalde de Granada y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha dado a conocer hoy su plan de reconstrucción de la capital a través de la presentación de un documento que recoge más de 80 medidas consensuadas con representantes de los sectores y colectivos más importantes de la ciudad tras mantener, desde el pasado 15 de marzo, una comunicación constante “para conocer sus necesidades y problemas, así como compartir las propuestas de recuperación de la crisis que ha provocado la COVID19”. En la presentación del documento, el máximo responsable de los socialistas en el Ayuntamiento ha señalado que “la única manera de que Granada salga adelante es hacerlo unidos”, por lo que ha ofrecido el documento al equipo de gobierno con la intención de que “lo haga suyo y ponga en marcha unas medidas que pertenecen a la ciudad”.

Cuenca ha resaltado la necesidad de “estar más unidos que nunca en esta crisis. Lo he hecho con lealtad al gobierno municipal desde que comenzó esta pandemia, y ahora sigo trabajando con un único objetivo, que ningún granadino se quedé atrás en esta crisis. Ofrezco mi trabajo y el de mi grupo municipal al gobierno municipal para que trabajen con celeridad, con el objetivo de impulsar unas medidas que van a aliviar la situación actual de muchas personas”, ha dicho.

Las más de 80 medidas recogen actuaciones concretas, a corto, medio y largo plazo para “salvar la situación en que se han quedado trabajadores y pequeñas empresas granadinas por el estado de alarma decretado para hacer frente a esta pandemia que asola al mundo”. Así, la propuestas de futuro de Granada se han centrado en aspectos tan precisos como el económico y el social “para que salgamos todos juntos de esta situación, después de mantener encuentros con sindicatos, asociaciones de comerciantes, de empresarios, colectivos vecinales, sociales y de toda índole, las que nos han permitido elaborar una herramienta que debe de ser la hoja de ruta del gobierno municipal”.

Para Cuenca, “en esta crisis no debe haber recelos. Desconozco los motivos del equipo de gobierno en dilatar cualquier decisión desde el Ayuntamiento, frente a la actitud de otras ciudades, quizá la falta de experiencia o las dificultades de un gobierno que lleva mucho tiempo evidenciando que no trabaja en equipo, que está paralizado. Por todo esto, el PSOE comenzó un trabajo callado y preciso hace más de mes y medio que ha dado como resultado lo que hoy le entregamos al bipartito. Para el Grupo Municipal Socialista, lo más importante es que Granada supere esta situación lo antes posible”.

Entre las medidas recogidas por el PSOE, el socialista se ha referido a la relativas a la economía y al empleo, “ámbitos en los que se concentran la mayoría de propuestas, con bonificaciones y exenciones fiscales en todas las ordenanzas que afectan a la actividad comercial y a las pequeñas y medidas empresa afincadas en la ciudad”. Desde el PSOE, se propone revisiones y medidas concretas en el IBI, el IAE, el impuesto de circulación, el de vehículos vinculados a la actividad económica o el de construcciones, instalaciones y obras. “También se apuntan reducciones en las tasas de basura y agua industrial a locales”, medidas parcialmente ya aceptadas por el PP y CS, “algo que agradecemos, porque para nosotros es una muy buena señal que hayan comenzado a aplicar propuestas que ya les hicimos hace un mes”.

También se recoge la idea de modificar el calendario fiscal de cara “a aliviar de manera inmediata la carga de las empresas y comerciantes, en un momento en que la actividad ha caído a cero”, así como el impulso de programas de incentivos destinado especialmente a comercios, mercados de abastos, autónomos y asociaciones que fomenten el empleo y que “completaría desde lo local, las líneas de prestaciones que ya contempla el Gobierno en sectores como la hostelería, el turismo, la cultura, los servicios sociales o el deporte base”, ha precisado.

En lo relativo al comercio y el turismo, Cuenca ha destacado la necesidad de avanzar en la peatonalización del Centro y las zonas comerciales de los barrios, además de bonificar el transporte urbano colectivo, los aparcamientos y la zona azul para los clientes de comercios de proximidad. Además, propone una plataforma de distribución logística y la creación de una pasarela de pago para fomentar el comercio virtual y la compra online y física, una medida que plantean como colaboración con la UGR y centros educativos de FP. Además, para que “nadie se quede atrás” el documento incluye medidas de protección para vendedores ambulantes y autónomos estacionales.

Para Cuenca, “al igual que defendió durante su mandato, la capital necesita adoptar algunos cambios para diversificar el modelo productivo, por lo que propone que a PP y CS, que modifiquen su visión económica, y apoye sin condiciones las marcas Granada, Ciudad de la Ciencia y la Granada tecnológica que ya engloba a cientos de empresas granadinas que dan empleo a miles de personas, en ese interés por no depender de sectores que se puedan ver afectados en futuras pandemias”. En este apartado, Cuenca ha destacado “la brecha digital que ha quedado al descubierto con el COVID 9, un asunto preocupante en el que el Ayuntamiento se debe implicar, no sólo para modernizar los servicios municipales, sino también para que las familias con menos recursos no se queden atrás”.

En el apartado de los Servicios Sociales, Cuenca ha afirmado que “la brecha social que ha provocado esta pandemia no tiene precedentes y es donde sin duda se deben realizar muchos esfuerzos”. Por todo esto, el documento de los socialista recoge un gran número de medidas, donde, entre otras cosas, se propone la ampliación de las ayudas de emergencia social, la creación de cheques de servicios concertados con pymes granadinas, o unificar las acciones de los colectivos de voluntariado con el objetivo de aumentar su eficacia. Desde el PSOE, se considera imprescindible trabajar en la red de albergues y alojamientos municipales, así como el impulso de un plan de promoción de viviendas sociales en alquiler o un censo de viviendas municipales deshabitadas como salida a desahucios que se puedan producir por esta crisis.

El Plan también incluye una serie de medidas trabajadas desde el desarrollo sostenible, porque como plantea Cuenca, “o la salida a esta crisis de hace por una vía medioambiental, verde y sostenible, o no la habrá. Por eso hay que trabajar claramente por la peatonalización de Granada, por el fomento de los medios de transporte no contaminantes, por restringir el paso a vehículos altamente contaminantes. El cambio climático está detrás de esta pandemia, así nos lo dicen los científicos que confirman la relación directa entre la contaminación y el virus. No podemos seguir mirando para otro lado”.

En materia de Cultura, los socialistas apuestan por reducir el IVA de las actividades culturales “y que el Ayuntamiento les exima del pago de tasas por ocupación de vía pública, entre otras medidas que se suman a las generales adoptadas para PYMES y autónomos”. Para concluir, el socialista se ha referido también a la necesidad de que el Ayuntamiento retome la atención a las Víctimas de Violencia de Género “reforzando la atención y elaborando un plan como institución más cercana”.