El PSOE pide recuperar la "política del acuerdo" en Granada frente a la "confrontación" de Marifrán Carazo

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha pedido este viernes a las instituciones y agentes sociales y empresariales de Granada “retomar la política del acuerdo” frente el modelo de confrontación “impuesto por la alcaldesa Marifrán Carazo, quien en apenas cinco meses de gobierno ha hecho de la crispación su seña de identidad”.

Así lo ha planteado tras mantener una reunión con representantes de los sindicatos CCOO y UGT, donde se ha abordado “la necesidad de recuperar el espíritu del Pacto de Granada y la senda abierta por todos los integrantes, unido por el bien de Granada, por encima de intereses políticos”.

Cuenca ha criticado “la brecha” que “el PP está abriendo en asuntos en los que había grandes puntos de acuerdo” y ha lamentado que “Carazo dedique su tiempo a romper el diálogo social y abrir frentes de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez porque entiende que le da rédito electoral, aunque eso suponga un grave daño al futuro de la ciudad”.

El socialista se ha referido a la nueva afrenta de Carazo, quien “ha orquestado una nueva polémica contra el Gobierno de España a cuenta de la integración de AVE por una de las propuestas planteadas por Fomento”. Para el exalcalde, “es inconcebible que esta señora diga que se ha encontrado una propuesta en un cajón, que la dilapide porque entiende que es mala para Granada sin mantener reunión alguna con el Ministerio de Fomento para que le explique los detalles”.

Para Cuenca, “está claro que, de nuevo, el PP pone el interés de Feijóo y de su dirección nacional por encima de los intereses de Granada. Los populares de Granada no quieren una integración del AVE, no quieren una solución viable, lo único que quieren seguir alimentando la idea de que el Gobierno es el enemigo y seguir alimentando polémicas en las que llevamos enfrascados más de 20 años”.

“Si esta señora saliera a la calle y mantuviera el contacto con colectivos, asociaciones, colegios profesionales, sabría que este proyecto ya se había planteado a la sociedad granadina para ir conociendo pareceres y opiniones, que es como se trabajan las cosas. Esta alcaldesa, a la que le duele poco Granada, ha apostado por dinamitar desde el minuto cero cualquier solución para la integración de AVE, da igual la que sea la orden es no al diálogo, no a los acuerdos, no a defender los intereses reales de la ciudad”.

“Frente a esta actitud de crispación contra el Gobierno”, Cuenca se ha referido al hecho de que “la señora Carazo no levante la voz ante la decadencia de la sanidad en nuestra provincia, con listas de espera injustificables. Con una Junta de Andalucía que se lleva el dinero de la Alhambra y del Parque de las Ciencias a Sevilla, y que, además, ha desmantelado en apenas unos meses la Escuela Andaluza de Salud Pública quitando a Granada uno de sus grandes referentes”.

Para concluir, Cuenca ha mostrado “su pesar porque hayamos vuelto al modelo de Torres Hurtado, un modelo obsoleto que sólo trae parálisis y crispación” y ha pedido a Carazo que “por el bien de Granada, abandone esa actitud y retome las líneas de trabajo con el Ministerio de Fomento que se abrieron bajo mi mandato porque es el único camino para que Granada tenga el futuro que se merece”.

El exalcalde ha agradecido a los sindicatos con los que ha mantenido el encuentro “el trabajo tan importante que están desarrollando en un momento en el que hay que defender unos servicios públicos que están siendo atacados por la nefasta gestión del gobierno de la Junta en materia de Educación y Salud, derechos por los que hemos luchado décadas y que ahora se están viendo mermados”.