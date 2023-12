Las PTIS de Granada realizan un evento solidario para concienciar a la ciudadanía de su lucha

El Personal Técnico en Integración Social de la provincia de Granada, ha convocado hoy a la ciudadanía a participar en un evento solidario que ha tenido lugar en la sede de CCOO Granada donde se han llevado a cabo actividades lúdicas (pintacaras, globoflexia, cuentacuentos...), venta de productos artesanales y aperitivos. Gloria Aguilera, portavoz del colectivo y delegada sindical de CCOO, ha manifestado que, las PTIS carecen de ahorros, debido a los bajos salarios, "esta situación nos obliga a vivir al día y hace difícil el sustento de muchas familias durante la huelga indefinida; aunque esto no nos va a parar, la solidaridad entre compañeras, familiares y la sociedad en general, están superando todas nuestras expectativas"

La huelga indefinida que se inició el pasado 21 de noviembre y está siendo secundada masivamente en la provincia, ha dejado sin servicio y asistencia al alumnado con necesidades educativas especiales. La Consejería de Educación ha comenzado un diálogo con CCOO para intentar alcanzar un acuerdo, por lo que el sindicato ha suspendido temporalmente las concentraciones previstas en las delegaciones provinciales, no obstante la huelga no se desconvocará hasta no alcanzar un acuerdo en el que la Consejería de Desarrollo Educativo y FP solvente el conflicto laboral existente en Andalucía.

"Desde CCOO Granada junto al colectivo de PTIS, hacemos un llamamiento a la ciudadanía a participar en la lucha emprendida, en la que además de derechos laborales se reivindica el derecho a una educación pública, inclusiva y de calidad para todos los niños y niñas, especialmente para aquellos más vulnerables", ha finalizado Aguilera