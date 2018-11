El PTS suma un centro neurálgico para avanzar en ciberseguridad

Cada vez que una persona utiliza su smartphone o su ordenador genera una cantidad ingente de datos que son utilizados por grandes empresas para ganar dinero. Desde el simple 'me gusta' de las redes sociales a las palabras clave que se utilizan en los buscadores. Todo sirve para que las grandes empresas sean cada día más poderosas gracias a los 'clics' que cada vecino realiza desde su dispositivo. Ante esta tendencia imparable Andalucía quiere revertir esta situación para que la información que parte redunde en la sociedad, pero también para garantizar que la alfabetización digital sea una realidad en cada rincón de la comunidad. Así lo detalló ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que visitó el Parque Tecnológico de la Salud (PTS) para conocer de primera mano el centro de Telefónica ubicado en el edificio I+D, un edificio desconocido que se puede ver desde la A-44 y que alberga en su interior un auténtico centro de conocimiento tecnológico 'made in' Granada.

En esta instalación se encuentra el área de Innovación y Laboratorio de ElevenPaths, la unidad de ciberseguridad de Telefónica. Un grupo mixto de innovación y laboratorio de ideas global de la compañía orientado a "soluciones de seguridad alrededor de las Tecnologías de la Información y Comunicación" que está formado por 16 personas cuyas sedes principales se ubican en Granada y Málaga. Así, se puede decir que desde el PTS se estudian campos como el análisis del tráfico de red para descubrir el malware, la seguridad general en plataformas móviles, la exposición de la privacidad de los usuarios, la mejora de las capacidades de autenticación e identificación, el blockchain (estructura de datos), la seguridad en la navegación o los automatismos de verificación de seguridad.

En 2020 se espera que haya una media de 3 dispositivos por persona conectados

En la presentación de este laboratorio, Susana Díaz estuvo acompañada por el director del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca y la alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate.

Durante su intervención, Díaz comenzó recordando el talento de Andalucía pese a los "ataques" constantes que sufre la comunidad. "Días como hoy resaltan la verdadera Andalucía que entre todos estamos construyendo", dijo la presidenta quien destacó cómo en ocasiones "se oculta el talento, la capacidad y la apuesta por la investigación, la innovación el desarrollo tecnológico de nuestra tierra para España, Europa y otros continentes". Respecto a los retos del futuro, Díaz avanzó que "de aquí a 2020 habrá en el mundo a razón de tres dispositivos de media por persona conectados a la red,", lo que lleva a la comunidad a querer anticiparse ante una nueva transformación digital. "Nos vamos a enfrentar en un periodo corto de tiempo a un gran cambio tecnológico", prosiguió Díaz que remarcó que, dependiendo de cómo se afronte este nuevo contexto se generarán oportunidades o no. "Va a suponer una revolución en todo; en la manera de relacionarnos, comunicarnos gestionar, nuestro día a día, llevar los negocios emprender" afirmó para añadir que, "si lo hacemos siendo capaces de democratizar esa revolución 4.0, la sociedad será más inclusiva". Por ello, la comunidad autónoma, con iniciativas como la que Telefónica está desarrollando en Granada, se ha marcado varios retos para anticiparse al futuro. Uno de ellos es que este conocimiento no sea "exclusivo" de máster o cursos externos: "Tenemos una red de universidades potentes que tienen que seguir transformándose e incorporar esta formación a través de los grados para responder a la demanda y las dificultades que se van a encontrar la ciudadanía". Por otra parte, incidió en la importancia de que los ciudadanos se relacionen en igualdad. Para ello, apostó por incluir desde edades tempranas la formación en el acceso a las nuevas tecnologías y la seguridad así como adaptar la propia relación de la administración y fiscalidad.

En este sentido, recordó que el contexto empresarial ha cambiado pues el negocio no es donde radica la empresa: "ahora el negocio se encuentra en la nube y nuestros datos son el petróleo con los que algunos generan muchos ingresos". Así, con el objetivo de que ese dinero no acabe sólo en manos de quienes gestionan esos datos, Díaz incidió en que ese capital que se genera con la información de todos "debe contribuir a una buena educación, colegios hospitales, atención a la dependencia...". "Si algunos hacen negocios con las consultas en la red o hacen comercio con los deseos o anhelos que manifestamos con un clic también tendrán que contribuir con el desarrollo de la sociedad".

Por último, recordó que Andalucía quiere seguir exportando ciberseguridad "no sólo para subirnos al carro internacional, si no para garantizar la igualdad de la sociedad que vamos a construir lejos de la arbitrariedad del negocio enorme que genera la red y todo impulsado desde ciudades como Granada o la comunidad autónoma andaluza". Así, defendió la necesidad de "romper clichés y tópicos" y mostrar la realidad, "para muchos invisible", de que "esta tierra es capaz de crecer y hacerlo con sonrisa". "La alegría no es incompatible con el talento".

El director del Territorio Sur de Telefónica, Jerónimo Vílchez destacó la apuesta de la compañía por Granada y por extender la fibra a todos la ciudadanía y por implantar estos proyectos en la capital siendo la seguridad uno de los principales pilares estratégicos de Telefónica. El alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, agradeció la apuesta tanto del Gobierno andaluz como de la compañía por su confianza a la hora de elegir el Parque Tecnológico para liderar este proyecto. "El PTS es modelo de éxito porque aglutina el mejor conocimiento y ciencia que sale de nuestra universidad", destacó Cuenca quien agregó que además gracias a la apuesta de Telefónica Granada cuenta ya con una implantación de la fibra de banda ancha del 90% frente al 65% que había hace dos años y medio.

La alcaldesa de Armilla, Dolores Cañavate, remarcó la relevancia de los proyectos que se desarrollan en el PTS que comparte territorio entre Granada y Armilla y destacó lo que ello supone para la localidad que regenta con apenas 20.000 habitantes. "Somos una tierra competitiva, innovadora con empresas que sorprenden por su compromiso".