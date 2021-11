Pablo García advierte a los grupos políticos que no apoyar los presupuestos para Granada sería "uno de los mayores errores que se pueden cometer"

Todas las consejerías aumentan sus presupuestos para 2022, los últimos de la primera legislatura del PP y Cs en el gobierno de la Junta. Unos aumentos de los que no son ajenas las delegaciones en la provincia de Granada y que han servido al delegado en Granada, Pablo García, para elogiar unas cuentas que "no son las ordinarias", si no las de la "recuperación y la esperanza tras los duros años de la pandemia, vitales para la reactivación de la economía" a pesar del "reparto injusto de fondos del gobierno y la infradotación autonómica que sufre Andalucía".

Para García, la situación actual presupuestaria para Granada es "mejor que hace tres años", cuando entraron al gobierno, con unas cuentas suponen un espaldarazo "expansivo y social que ha tenido en cuenta los recursos que necesitan los granadinos", con una "reducción de impuestos" que sin embargo ha aumentado la recaudación hasta los 1.265 millones de euros, por lo que el delegado sentenció que "bajar impuestos funciona". Asimismo, el popular avisó a los grupos políticas que con estos presupuestos de la Junta "toca dar la talla" y que su "rechazo sería uno de los mayores errores que podrían cometer" ya que "se juega el presente y el futuro de la recuperación".

Desglosado a grandes rasgos, el presupuesto por consejerías sube, en la de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local un 26,4% en Granada con respecto a las cuentas del anterior ejercicio, y son el mayor desembolso desde 2009. Algunas de las partidas incluyen 2,5 de los 10 millones para el Plan de Grandes Ciudades 10 millones, pero destacan también los 30 millones que se lleva Cetursa a cargo de los fondos Feder. La política migratoria tiene un apartado de 2,1 millones mientras que la digitalización judicial conlleva otra inversión de 2,7. En justicia se destinan 260.000 euros para los juzagados de Órgiva y 1,1 para la remodelación de los de la Caleta. El PFEA para Granada suma 5,4 millones.

En Economía y Ciencia, la Junta mantiene también la aportación anual correspondiente al consorcio del acelerador de partículas IFMIF-Dones, que repite de años anteriores con 3,5 millones de un montante total Junta 12,5 millones que se han ido dividiendo en cuatro partidas. La aportación también es importante en 2022 para el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial, 2,3 millones. A la Universidad de Granada le llegarán 31 millones de euros. En empleo, hay 2 millones preparados para ayudas a autónomos.

En Educación y Deporte se destinarán 20,5 millones en la bioclimatización de los centros escolares de la provincia, para los que además hay asignadas partidas para centros de Albolote (5,2 millones), Ogíjares, Cádiar y Zafarraya que rondan los 15 millones. Además, las renovaciones de los pabellones del Parque de las Ciencias ascienden a 300.000 euros. Para Cultura la Alhambra recibirá de la Junta 8,6 millones,

En materia de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible hay 56 millones disponibles para infraestructuras hídricas entre actuaciones en cauces y estaciones depuradoras a repartir en las EDAR de Los Vados y Sur, además de otras obras en Guadahortuna, Montefrío, Dílar, Jun, Pulianas, y la restauración del Guadalfeo. En materia forestal se invertirán 9,2 millones, otras actuaciones en la Costa de Granada y playas por 1,8 millones, el sector del olivar se beneficiará de 5,9, y los promotores rurales de 11.

Y la estrella en el aumento de las inversiones el Salud y Familias, donde se ha logrado, según la Junta, la equiparación salarial de los profesionales. La inversiones en infraestructuras sanitarias, entre consultorios, centros de salud y hospitales, van desde La Zubia (466.000 euros), Albuñol, reforma integral del centro del Zaidín con 750.000, Salobreña (425.000), Albolote (360.000), los quirófanos del centro Doctor Olóriz (250.000), la reforma del Hospital Virgen de las Nieves (710.000), Alhendín (216.000), Hospital de Órgiva (1,6 millones), edificio Norte del Hospital de Motril (1,5 millones) y Hospital de Guadix (453.000).