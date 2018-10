Palacio de Bornos y Antonio Carmona hacen vibrar Granada

El pasado jueves 25 de noviembre, Bodegas Palacio de Bornos eligió Granada para ofrecer una maravillosa propuesta vinícola-musical debido a que la provincia es su principal mercado andaluz y uno de los más importantes a nivel nacional, según declaró Juan García Blázquez, director de marketing de Palacio de Bornos. Al acto acudieron también sus distribuidores de Jaén y Almería, dos provincias donde sus vinos cosechan igualmente gran éxito.

Bornos Bodegas y Viñedos es un grupo vinícola, formado por seis bodegas presentes en seis zonas vitivinícolas: Palacio de Bornos (DO Rueda), Dominio de Bornos (DO Ribera del Duero), Lagar de Bornos (DO Ca Rioja), Orot (DO Toro), Señorío de Sarría (DO Navarra) y Guelbenzu (VT Ribera del Queiles). En total, cuenta con casi 500 hectáreas de viñedos y exporta a más de 25 países.

El vocalista de Ketama interpretó algunos temas tras catar diferentes vinos

La jornada dio comienzo con una cata exclusiva en una de las terrazas del conocido restaurante El Huerto de Juan Ranas del Albaicín, con la Alhambra como telón de fondo, cata dirigida por la enólogo de Bornos, Pilar García del Pino y maridada con las canciones de un artista granadino de fama internacional y muy vinculado a la ciudad: Antonio Carmona. Para el portavoz de la bodega estas citas artísticas son indispensables porque "el vino es cultura y por lo tanto, es necesario vincularlo al arte". Además de maravilloso, añadiría yo. De hecho, in situ, pudimos comprobar la buena sintonía existente entre estos dos elementos.

¿Qué le inspira a Antonio Carmona un frizzante, un verdejo y un tinto crianza? Es la pregunta que le lanzó la bodega Palacio de Bornos al cantante granadino, quien aceptó el reto y tras probarlos dictó su veredicto maridando cada vino con uno de sus temas.

Empezamos catando Bornos Frizzante Verdejo 5.5. Recordemos que es una bebida a base de uva fermentada, no se le puede llamar vino, ya que la Organización Internacional de la Viña y el Vino establece que un vino ha de tener un mínimo de 9º de volumen alcohólico. Así, esta bebida se consigue parando la fermentación, y aplicando frío cuando se llega al dulzor y al grado alcohólico deseado, en este caso, 5,5º. Es un tipo de bebida muy de moda, ya que supone para los consumidores que quieren adentrarse en el mundo del vino una fácil transición, por su ligero dulzor, su carbónico y sus agradables y frescos aromas de fruta tropical y de cítricos como el pomelo, con un excelente equilibrio entre acidez y azúcar. Carmona asoció el vino Bornos Frizzante con su tema Camamasi, que habla sobre "cuando estamos en el mejor momento, en nuestra mejor versión, dándolo todo". "Deja que yo te quiera así como soy/porque ésta es mi manera de vivir", dice un fragmento de la canción, interpretada por el artista junto a sus músicos.

El segundo vino que catamos fue Palacio de Bornos Verdejo 2017, un vino con un carácter muy varietal y uno de los buques insignia de la bodega. Aromas de hinojo, monte bajo, toques de fruta de hueso (melocotón), con una entrada dulce, un paso sabroso y un final ligeramente amargo que equilibra el dulzor del ataque en boca. Carmona maridó este vino con su Dale luz'"Ámame, quiéreme. Dale luz a mi vida. Y las penitas llévate, a querer. Lo demás se te olvida", reza el pegadizo y animado tema.

El último vino fue Dominio de Bornos Crianza 2014, el tinto que elabora la bodega en la DO Ribera del Duero, 100% Tinta del País y con un año de crianza en barricas de roble francés. Aromas de fruta silvestre negra y roja (ciruelas, moras, frambuesas), toques de regaliz negro y cacao, con la madera muy bien integrada. Amplio, casi ampuloso, sedoso y con taninos redondos. Para este vino la musa de Carmona fue Me Encanta porque "me recuerda a mis raíces, a los olores de mi tierra, Granada", afirmó antes de cantar este emotivo tema, dedicado a su padre, el guitarrista Juan Habichuela.

El artista enfatizó su "orgullo" por haber participado en este original evento. "Juntar música, cultura, sabores y texturas en este marco... Ya no se puede pedir más", afirmó. La cata fue acompañada de platos creados especialmente por el chef del Huerto de Juan Ranas, Enrique Martín (miniberenjenas rellenas de setas para el frizzante; brocheta de rape frito, con el verdejo; y tostas de solomillo de buey y compota de manzana para el crianza).

Como colofón a esta iniciativa, Antonio Carmona hizo vibrar por la noche a más de 700 personas en un concierto exclusivo en la sala Prince de Granada, donde el repertorio del artista estuvo acompañado por los vinos de Palacio de Bornos.