Paro Granada: subida leve pero aumentan los contratos indefinidos

Las oficinas de empleo de Andalucía sumaron en marzo 1.911 parados más, con un aumento relativo del 0,24 %, hasta situar el total de desempleados en 811.870, con un descenso interanual de 173.309 personas (-17,59 por ciento). En Granada ha subido el desempleo en un mes en 434 personas, por lo que ya son 85.530 los granadinos sin trabajo.

En Granada, en marzo de 2022, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo ha sido de 85.530 personas, 434 más que el mes pasado (0,51%), y hay 18.850 personas inscritas en paro menos que hace un año (104.380), cuando descendió el desempleo en 1.578 personas. En el análisis por sectores, ha subido el paro en colectivo de personas sin empleo anterior (296) y construcción (324), mientras que en industria se ha mantenido (0) y baja en servicios (-175) y agricultura (-11). En cuanto a la contratación, durante este mes se han realizado en Granada un total de 40.117 contratos, 1.784 más que en el mismo mes del año 2021 (38.333). Del total de contratos de marzo, 30.965 han sido temporales, un 77,18%. En cuanto al total de contratos acumulados de 2022 (125.160, 12.199 más que en 2021, cuando había 112.961) se han formalizado sólo 16.961 contratos indefinidos en la provincia de Granada, un 13,33% del total.

UGT valora la buena incidencia de la reforma laboral

Juan Francisco Martín, Secretario General de UGT Granada, asegura que estos datos reflejan la gran incidencia positiva de la reforma laboral en el mercado de trabajo de nuestra provincia, con un crecimiento de la contratación indefinida, un dato que para el representante sindical debe seguir aumentando paulatinamente, hasta consolidarse. En este contexto positivo, al representante de UGT le sigue preocupando la calidad del empleo generado, marcado tradicionalmente por la precariedad laboral en Granada, con mucha incidencia del empleo temporal, el subempleo y los bajos salarios.

Por eso, ha puesto en valor la reforma laboral que, como ha recordado despliega sus efectos oficialmente desde el pasado 31 de marzo y sitúa como contrato tipo el indefinido, estable y con salarios dignos. Una reforma laboral, señala Martín, positiva para las personas trabajadoras, que es la primera en democracia que suscita el acuerdo entre Gobierno, empresarios y sindicatos y que está destinada a combatir la precariedad de los salarios y en el empleo.

En este sentido, ha señalado que este acuerdo recupera los salarios, devaluados hasta el extremo por la reforma laboral del PP del año 2012, al poner en valor a la negociación colectiva. La prioridad salarial del convenio de sector por encima del de empresa conseguirá que los sueldos se incrementen de manera sustancial para muchas personas. No obstante, apunta que los salarios en convenio no están creciendo de manera acorde a la situación económica, con subidas salariales muy por debajo de lo necesario ante la escalada de precios que se está produciendo, destacando que la recuperación no será posible si los trabajadores y las trabajadoras en Granada pierden de nuevo, como ya sucediera en 2021, poder adquisitivo.

Además, ha destacado el acuerdo para subir el SMI a 1.000 euros en esta materia, con la intención de que el año que viene suba hasta el 60% del salario medio en España; y ha reclamado a la patronal que se siente a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), donde se fije una hoja de ruta común, con criterios adecuados para todos los convenios colectivos, teniendo en cuenta las especiales circunstancias actuales, lo sucedido en 2021 y las particularidades de los sectores en los que se desarrolla su actividad, además de reactivar los salarios, con el fin de mitigar el efecto de la inflación desbocada que estamos sufriendo. La capacidad de adaptación y un marco estable de negociación son claves para aumentar y mejorar el empleo de calidad en el futuro inmediato, ha concluido.

CCOO destaca el efecto de la inflación y la crisis energética

El secretario general de CCOO Granada, Daniel Mesa, señala el incremento de los contratos indefinidos que ha alcanzado el 123%, “dato positivo que sin duda viene a reforzar los efectos de la reforma laboral”. Precisamente, fruto de esta reforma 1 de cada 4 contratos firmados en Granada (el 23%) ya es indefinido. De hecho, apunta el líder sindical, son puestos de trabajo que no se destruirán en el futuro, por lo tanto podemos concluir que gracias a esta reforma laboral, recientemente aprobada, los empleos generados están siendo de mayor calidad y con mayor protección. “Era previsible que de este acuerdo, que estaba pensado fundamentalmente para mejorar las condiciones de trabajo de las personas que están en posiciones más desfavorables, se pudieran ver beneficiadas miles de personas a muy corto plazo y los resultados nos están dando la razón”, ha añadido.

Para Daniel Mesa, la fuerte inflación y la crisis energética y de suministros “ya se deja notar en la destrucción de empleo, principalmente en el sector de la Construcción”, y con un menor crecimiento del esperado en el sector Servicios, del que se nutre tradicionalmente la economía provincial. Por ello, el sindicato “pide medidas más ambiciosas al Gobierno en materia energética para proteger el tejido productivo de las pequeñas empresas y personas autónomas”, afirma Mesa. Entre las propuestas de CCOO, considera el secretario provincial, nuestro reclamo pasa por que los procesos de negociación colectiva “protejan el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, ya que de la capacidad de consumo interno de los granadinos y granadinas dependerá en gran medida la creación de empleo”.

Del análisis del desempleo en términos interanuales se desprende que el paro acumula un descenso en el último año de 18.850 (-18%) personas respecto al dato de marzo de 2021. En cualquier caso, Granada cuenta con 15.763 afiliados más a la seguridad social que hace un año, un dato positivo que debe afianzarse en un cambio de modelo productivo provincial con mayor peso de la industria del conocimiento.

Otro dato importante lo encontramos en el análisis por sexos dado que entre las mujeres ha descendido ligeramente el desempleo, con lo que se empieza a notar el esfuerzo de negociación de planes de igualdad en las empresas desarrollado por CCOO con especial atención en el acceso al mismo. Las mujeres, apunta el responsable provincial de CCOO, son las habitualmente perjudicadas y sin embargo en esta ocasión ha ocurrido precisamente lo contrario gracias a la aplicación de los Planes de Igualdad en las empresas. Persiste, no obstante, la feminización del desempleo, pues seis de cada diez personas en paro en Granada son mujeres (56%). Habitualmente perjudicadas mujeres y sin embargo en esta ocasión al contrario.

Por último, el sindicato reclama medidas urgentes de protección para el 48% de personas desempleadas que no reciben ningún tipo de prestación y por tanto en riesgo de exclusión. Es necesario facilitar el sistema de Ingreso Mínimo Vital y la Junta de Andalucía debe desarrollar políticas activas de empleo de manera urgente.

La CGE destaca la rotura de la tendencia de marzo

Según la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), El mercado laboral granadino no ha conseguido aislarse de la tormenta perfecta que está viviendo la economía española. Por tercer mes consecutivo, Granada ha visto crecer los datos del paro, que ha sumado 434 trabajadores (+0,51%), hasta alcanzar los 85.530 desempleados. Esta cifra, la mayor de los últimos ocho meses, rompe la tendencia habitual del mes de marzo, que suele ser positiva al marcar el inicio de la temporada alta turística en la capital.

Sin embargo, la escalada de precios y costes empresariales, el conflicto bélico de Rusia y Ucrania y el paro del transporte “han tenido un impacto directo en el tejido empresarial” y, por tanto, en el empleo. Así lo asegura la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), María Vera, que apunta que la subida del paro en la construcción tiene mucho que ver con la paralización de algunas obras por la falta de materiales y suministros.

Precisamente el comportamiento del sector de la construcción, “que durante la crisis del coronavirus ha mostrado una gran fortaleza, resistiendo y tirando del empleo”, es el que ha marcado la diferencia en este mes de marzo. Tanto el sector servicios como la agricultura han conseguido reducir el paro tímidamente (-175 y -11 parados, respectivamente), mientras que la industria ha permanecido estable. El colectivo sin empleo anterior, es decir, las personas que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, también ha crecido de forma significativa, sumando 296 nuevos desempleados.

“Estamos muy preocupados”, asegura la secretaria general de la CGE, que lamenta que el mercado laboral de Granada vuelva a comportarse peor que el de su entorno. Mientras que en la provincia el paro se ha incrementado un 0,51%, en Andalucía lo ha hecho un 0,24%, y en España se ha reducido un 0,09%. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Granada ha sumado 364 ocupados, un incremento del 0,11%, hasta los 346.362. Sin embargo, en Andalucía ha aumentado un 0,78% y en España, un 0,71%.

“Después de dos años de crisis, nuestras empresas se enfrentan a un nuevo revés del que, lamentablemente, muchas no podrán sobreponerse. Llegamos a marzo de 2022 sin habernos recuperado, y nos hemos encontrado, otra vez, con una situación sobrevenida que está afectando profundamente a nuestro tejido productivo”, asegura María Vera, que ha recordado los graves problemas de sobreendeudamiento, morosidad, bajada de la productividad y pérdida de competitividad de las empresas granadinas.