Pedro Sánchez inicia en Granada el camino a la investidura y promete cuatro años más de "avances"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha pronunciado este sábado en Granada el primer mitin tras recibir el encargo de formar gobierno por parte del Rey tras el fracaso de Feijóo y tras la resaca del éxito de la Cumbre Europea celebrada en la ciudad. Un encuentro con la militancia en el que se ha dado un baño de masas entre los socialistas granadinos que han respaldado a Sánchez en Granada.

Muchas caras conocidas en el hotel Barceló Granada Congress, con la asistencia de los ministros Luis Planas y Diana Morant; el presidente de los socialistas andaluces, Juan Espadas, y los dirigentes locales José Entrena, presidente provincial; y Paco Cuenca, responsable local, además de la diputada Carmen Calvo. En el salón, históricos militantes, diputados, senadores, parlamentarios, alcaldes, concejales y militantes de base que se han unido bajo el estrenado lema Siempre Adelante. Y como curiosidad, una cara que ha vuelto a los actos del PSOE, la de Luis Salvador, que ha estado ya activamente en apoyo a Sánchez y Espadas. O la de la granadina octagenaria que acaba de afiliarse al PSOE de Granada.

Sánchez, que ha intervenido en último lugar tras Entrena, Calvo y Espadas, ha hablado de algunos detalles internos de las cumbres europeas celebradas en Granada y ha mencionado el éxito de las convocatorias, por lo que ha felicitado a Granada. También ha recordado también el lanzamiento este sábado desde Huelva del primer cohete desde España, que junto con otros nueve países ya tiene capacidad para poder mandar al espacio satélites. Además, ha citado el acelerador de partículas y su apuesta por Granada (esta mañana ha visitado también el Parque de las Ciencias y se ha visto con los responsables del acelerador): "Algo tan importante no podía estar sino en Andalucía y en Granada". Pero en su discurso se ha centrado en la política nacional y ha pasado de largo por reivindicaciones locales que sí le ha hecho Entrena en su intervención, como las conexiones o la industrialización de la provincia.

La anécdota es cuando se ha referido al "regalo" de conocer a una "compañera, ya la puedo llamar compañera, Francisca, de 87 años, que se ha afiliado al PSOE" y con la que se ha fundido en un abrazo.

Ya en materia política, ha pedido "algo de prudencia en la conversación política y las declaraciones públicas a la derecha. Decir que España se hunde como dice la derecha desde el 23 de julio en la semana en la que las instituciones comunitarias nos han reconocido otros 93.000 millones, que está aislada cuando acabamos de celebrar con éxito las cumbres europeas, decir que España está desacreditada en el Mundo cuando la FIFA nos da en 2030 el mundial de fútbol masculino, y que España se rompe cuando desde que somos gobierno todos los territorios han cumplido la constitución", algo no va bien. "Yo se que es muy duro, echaron el resto, están frustrados por la investidura fallida pero en democracia hay que saber ganar y perder y respetar al oponente y la inteligencia de los ciudadanos", ha dicho Sánchez, que repite que ni España se hunde, ni se rompe, ni desaparece. "El gobierno va a continuar avanzando en derechos y libertades, que continúe construyendo convivencia y que lo haga en el marco de la Constitución, por tanto, frente a los apocalípticos, España convive, avanza y cuenta más en el escenario europeo gracias al partido socialista", ha dicho Sánchez, que no ha hecho alusión directa a la amnistía.

"El 23 de julio los españoles no eligieron a Feijóo ni a Abascal, no votaron para repetir elecciones en enero. Por eso vamos a trabajar por cuatro años más de avances, de convivencia en el marco de la Constitución Española", ha dicho el presidente en funciones.

Sánchez ha reivindicado la gestión de la pandemia y en plena guerra: "Lo hemos hecho bien. Hemos cometido errores, por supuesto, cómo no lo vamos a hacer ante algo desconocido", ha asegurado.

"El objetivo para esta legislatura es aspirar a tasa de desempleo del 8% alcanzando el "pleno empleo". Ha hablado de la subida del SMI ya hecha y que por ley en el estatuto de los trabajadores por ley el SMI sea el 60% del salario medio. Ha hablado de pensiones, con 5.000 millones cada año para "llenar la hucha de las pensiones"; del acceso a la vivienda de los jóvenes, haciendo de la vivienda "un derecho y no un bien imposible de acceso"; y en igualdad se ha comprometido a que el 50% del poder político y económico sea de las mujeres. "La transición ecológica también ha ocupado parte de su discurso y ha dicho que la revolución verde en Andalucía solo vendrá con un presidente rojo en la Junta de Andalucía: Juan Espadas", asegura.

También ha agradecido "de corazón el trabajo y el apoyo a la dirección del partido", ha dicho Sánchez, con un claro mensaje de "frenar a la ultraderecha". "Nosotros sí hemos entendido el mensaje del 23 de julio. Si algo nos han demostrado las urnas es que hay que entender el pluralismo político y la diversidad territorial y eso es el Partido Socialista Obrero Español", ha concluido.

Apoyo del PSOE granadino y andaluz

2Gracias Pedro por habernos elegido para esta cumbre", comenzaba José Entrena en la apertura del mitin. Entrena ha hablado del reto que Sánchez tiene por delante en cuanto a cohesión territorial de cara a la investidura pero que "lo vas a conquistar desde el diálogo, acuerdo y en el marco de la constitución". "En Granada tenemos muchas ganas del nuevo gobierno porque has sabido ejercer de buen gobernante. Lo saben los pensionistas con las pensiones revalorizadas, los trabajadores con la reforma laboral y subida del SMI, los autónomos a los que se ha ayudado en pandemia y los jóvenes, a los que ha ayudado con las becas", ha dicho Entrena, que ha recriminado a la Junta que no aplique el bono joven. Además ha hablado de la línea 400, Rules o el acelerador de partículas.

Reclamaciones para la provincia

"Has hecho muchas cosas y es verdad que necesitamos más. Esta provincia, con este patrimonio, queremos también aportar al desarrollo del país y para eso se nos tiene que ayudar desde el Gobierno para mejorar comunicaciones, seguir invirtiendo como siempre hacemos en ciencia, investigación y con una universidad que es orgullo para todos. Queremos aportar en el periodo de la triple transición, la ecológica, energética y digital. Queremos estar y vamos a estar empujando y ayudando. Queremos más y mejor empleo, un empuje en el desarrollo industrial, uno de nuestros hándicap", ha explicado Entrena.

"Nos falta un empuje en la industrialización. Eso nos descoloca el PIB y el desarrollo. Tú nos vas a ayudar también a ese desarrollo. Pedro, con una expresión que le gusta a Carmen Calvo: Suerte y al toro. A conseguir la investidura, conformar un buen gobierno que siga luchando por la cohesión social y territorial. El socialismo granadino estamos contigo, acompañándote, para que vayamos siempre hacia adelante", ha concluido Entrena.

Carmen Calvo, que fuera candidata del PSOE por Granada el 23J y es diputada por Granada, le ha agradecido a Calvo que se prodigue tanto por Andalucía, que junto con Cataluña le van a dar el gobierno los próximos cuatro años. "Ha visto Granada todo el mundo. Gracias porque este es el ensayo general para Granada capital de Europa cuando toque porque por eso vamos a trabajar desde Granada. Nos acercamos a un reto para Granada y la Universidad con sus 500 años, que no lo puede decir todo el mundo."

"Estamos delante de una encrucijada interesante pero cuándo no hemos estado los socialistas para sacar adelante a España. Los socialistas siempre sabemos cuándo es la hora de España. Nuestras ideas son para ejecutarlas y para eso hace falta alcanzar el poder, formar gobierno y decirle a España que tiene futuro y justicia. Para eso tenemos un líder con un bagaje impresionante y con una capacidad de aguante de la que doy fe y sé de lo que hablo. La derecha a aguantarse. Esa idea anticuada que tiene le lleva a decir que los socialistas tienen ansias de poder. Somos el Santo Job con carné los socialistas de este país y los andaluces. Estamos delante de una situación que tiene que tener una respuesta larga e histórica pero tenemos credenciales para eso. Somos el único partido que siempre que ha habido momento difícil para la democracia, hemos estado. Tenemos nuestros exiliados, nuestras fosas comunes que no tienen otros y nosotros sí. Algunos son muy jóvenes y no han tenido que templar armas y otros no las templaron y por eso la memoria democrática les duele tanto. La próxima vez que vengas seas el presidente funcionando y con tus ministros y los socialistas orgullosos", ha dicho Calvo, que también ha tenido mensajes para Juan Espadas con lo retos de Granada en Andalucía y la recuperación de la sanidad o la educación.

"Esta era una provincia a la que sentenció Rajoy guardando todos los proyectos que necesitamos con un lacónico no es rentable. Esa es su idea de Granada, Andalucía y España como si esto fuera una empresa", ha asegurado la diputada por Granada, que ha criticado a la derecha, su discurso y su actitud: "Están aquí solo para pastorear con el poder y nosotros para los proyectos y para los logros. Tenemos una derecha fuera del registro de lo que le está ocurriendo al mundo y a España. Todavía siguen enredando con las reglas del juego". "No se acaban de enterar pero duele cuando más de 40 años después todavía siguen enredando con las reglas del juego. Ellos o con sus socios llegan tarde a negar las cosas con las que el mundo se juega su sostenibilidad: la justicia climática y el feminismo, que no lo entienden porque es democracia". "Se acabó es un grito democrático que hemos tenido que lanzar desde este país para muchas mujeres del mundo", ha asegurado.

Calvo ha resaltado el momento de "emoción política" por volver a gobernar y trabajar por esta democracia, basada en la igualdad y en la justicia. "Y esto te toca, querido Pedro, pero tú lo sabes porque has sufrido mucho, has sido muy valiente y has afrontado situaciones complicadas, y sigo hablando porque sé", ha dicho en alusión a todos los movimientos internos que hubo en el partido y que ha pasado Sánchez al frente de la Secretaría General y en el Gobierno del que formó parte Calvo.

Juan Espadas ha dicho que esto va a terminar en el 2026 con el PSOE en el gobierno de Andalucía. "Ese va a ser el final de la película, ya lo veréis", ha prometido. Espadas ha hablado de las importantes decisiones políticas que hay que afrontar en el gobierno de España y en Europa, representado aquí en Granada estos días de Cumbre Europea. "Si hay algo que tiene Sánchez es determinación y valentía, lo que demanda los tiempos, gente que tenga claridad de ideas y gente que sea capaz de formar equipo", ha asegurado Espadas, que ha subrayado la agenda de España en el periodo de presidencia europea.

"Por eso el debate de investidura no es para empezar una legislatura sino para continuar un Gobierno que ya ha mostrado los resultados que es capaz de conseguir", ha añadido el líder de los socialistas andaluces, que ha cargado también contra la derecha. "Los socialistas de las imágenes debemos pasar a las palabras. Yo ayer estaba en Barcelona con Salvador Illa, del que me siento orgulloso y fui a reconocérselo porque cuando nos unimos somos imbatibles. Y ayer esa imagen pretendía construir un mensaje de diálogo y convivencia frente al que mañana otros querrán lanzar en la calle. Mensaje contra mensaje", ha dicho Espadas ante la convocatoria de este domingo contra la amnistía en Barcelona que respaldará la derecha. "Pedro Sánchez tiene un mandato del Rey y de la gente en las urnas, que es que no queremos un gobierno de la derecha. Necesitamos un buen acuerdo dentro de la Constitución pero para seguir haciendo las políticas. Tienes todo el apoyo sin fisuras. Somos un partido que supo estar siempre a la hora que sabía estar. Adelante", ha concluido.