Pevau Granada: Estos son los materiales permitidos en la próxima Selectividad

Los exámenes de Selectividad están ya a la vuelta de la esquina. Como cada año, serán miles los estudiantes de Granada que realicen estas pruebas, previas al acceso a los estudios universitarios. Como cada año también, las universidades y la Junta aclaran qué materiales pueden llevarse y si se puede usar calculadora. Sí, se puede llevar y emplear, pero no vale cualquier modelo.

El bolígrafo debe ser azul o negro. Además, en algunas materias se puede llevar material adiciona. Es el caso de Dibujo Técnico, donde se puede llevar lápices de grafito o portaminas, afilaminas, goma, escuadra y cartabón, regla, compás, plantillas, transportador y tablero A3 con su paralelógrafo. En Diseño el equipo con el que se puede presentar el alumnado es más variado, desde ilustraciones y fotografías a distintos tipos de papel, tintas, cortadores, tramas, palillos, palitos, alambre, alicates, papel de calco, tejidos... Los materiales se deben colocar en la mesa de trabajo para evitar "la presencia de modelos hallados fortuitamente entre los materiales utilizados", especifica la instrucción del Distrito Único Andaluz (DUA). Así, no se permiten materiales que puedan tener aspectos teórico prácticos. Tampoco se pueden usar medios informáticos "mientras no se regule el uso de los mismos".

En Física se puede llevar regla y calculadora, como en Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales; en Griego II el diccionario y apéndice gramatical, al igual que en Latín II; en otras materias, como Química, Economía, y Matemáticas II, además de en Dibujo Técnico, se puede llevar calculadora.

El debate de la calculadora

La Junta, a través de la Dirección General de Universidades, ha publicado una nota en el portal del Distrito Único Andaluz para aclarar el tema recurrente de las calculadoras. El comunicado reconoce que es imposible hacer un listado de los modelos permitidos, una relación que, con casi toda seguridad, no respondería a la totalidad de calculadoras que no sean programables, no tengan capacidad para el almacenamiento voz y/o de datos y que no realicen la trasmisión de estos".

En este sentido, señala que "en ningún caso, la organización de la Prueba puede, o debe, aconsejar o seleccionar uno u otro modelo de calculadora" al alumnado. Además, reconoce que "no parece coherente suprimir, o restringir más de lo reglado, el uso de la calculadora, dado el avance tecnológico y el papel que este juega en la educación y en la formación".

La responsabilidad sobre este sensible material académico recae en los estudiantes. "Que debe ser es el propio alumnado el responsable de saber si su calculadora cumple o no los requisitos exigidos. En cualquier caso, dispone de tiempo suficiente (todo el bachillerato) para elegir qué calculadora usar, conocidas sus especificaciones", lanza el comunicado, que añade que, además, "no se dispone en todos los tribunales de sede, de profesor o profesora especialista en el uso de calculadoras que pudiese conocer las especificaciones de todos los modelos de calculadoras".