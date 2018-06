Piden 23 años de cárcel para la acusada del parricidio de Purchil

Domingo, 3 de julio del 2016 en Purchil (Vegas del Genil). Era poco antes de las ocho de la tarde cuando varias llamadas al Servicio de Emergencias 112 alertaron sobre la agresión a una mujer en un domicilio de la calle Real. Se trataba de Trinidad, una mujer de 82 años que había recibido medio centenar de puñaladas. Al llegar, los médicos no pudieron hacer nada. Las heridas le provocaron una "hemorragia masiva" que le produjo la muerte. La noticia no tardó en extenderse por la localidad, ya que se trataba de una familia muy conocida que regentaba varios negocios de alimentación, por lo que se decretó un día de luto oficial. La investigación, que corrió a cargo de la Guardia Civil, quedó bajo secreto de sumario, pero hubo una persona detenida por estos hechos. Se trata de Elia B. C., una de las hijas de la víctima para la que la Fiscalía solicita 23 años de prisión.

Han pasado dos años, pero en Purchil recuerdan como si fuese ayer este suceso, cuyo juicio empieza el próximo 2 de julio mediante la fórmula de juzgado popular. Tal y como se recoge en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Granada Hoy, sobre las siete de la tarde del 3 de julio de 2016, la acusada se encontraba en la planta baja de la vivienda familiar junto a Trinidad. En un momento dado, la acusado tomó un gran cuchillo de cocina de 35 centímetros de longitud y, "con ánimo de acabar con la vida de su anciana madre, comenzó a asestarle una puñalada tras otra para ocasionarle el mayor dolor posible aprovechando la situación de ventaja que gozaba por encontrarse solas en la vivienda", expone el escrito fiscal. "Pese a que la víctima trató de evitar la agresión, no pudo repeler el ataque ya que "al ser mucho más joven y ágil" la agresora, "acuchilló a su madre hasta en un total de 58 ocasiones".

Las heridas provocaron que la víctima sufriese una gran pérdida de sangre, sobre todo aquellas que penetraron en el hombro izquierdo, región clavicular, hemitórax y el lado izquierdo de la espalda. En concreto, como consecuencia de estas puñaladas, "Trinidad sufrió una hemorragia masiva que derivó en un shock hipovolémico que le produjo la pérdida de actividad de las funciones principales del organismo y el fallecimiento", tal y como detalla la Fiscalía.

Si bien, "al tiempo de los hechos, la acusada sufría de un trastorno de la personalidad esquizoide y de un trastorno ansioso depresivo con alteraciones conductuales, que el provocó en el momento de los hechos un brote de agudización que afectó levemente a su capacidad cognitiva, limitando en parte su capacidad volitiva, sin que en ningún caso hubieran sido abolidas ninguna de ellas".

La Fiscalía considera estos hechos de "delito de asesinato previsto y penado en el artículo 139.1.3 (ensañamiento) del Código Penal" con el atenuante de "descompensación puntual del estado de salud mental" de la acusada, con el agravante de "abuso de superioridad (...) y parentesco". Por todo ello, ha solicitado una pena de 23 años de prisión para la acusada, una pena que defenderá ante el jurado popular designado para este proceso judicial, que tendrá lugar entre el 2 y el 6 de julio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada.