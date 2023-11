Pilar Aranda recoge el IV premio Reconocimiento Andaluz por hacer de la universidad una institución "ciudadana y al servicio de la sociedad"

Creado para destacar el talento y el emprendimiento desde Andalucía, la cuarta edición del Premio Reconocimiento Andaluz, concedido por Telefónica y el Grupo Joly, ha premiado este martes el trabajo de la ex rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda Ramírez, al frente de una institución académica de las más importantes de Andalucía y con casi 500 años de recorrido, siendo la primera mujer en su historia en dirigir este organismo y llevándolo a ser una de las universidades más importantes a nivel nacional en internacional.

La ex rectora de la UGR sucede en el palmarés de este galardón a Juan Martínez-Barea, fundador y presidente de Universal DX, una start-up de biomedicina y bioinformática y experto en innovación y tecnología. Un premio en su cuarta edición que por primera vez ha dejado Sevilla y se ha celebrado en la ciudad de Granada.

El director territorial de Telefónica, Joaquín Segovia, repasó un currículum del que trasluce el enorme trabajo académico como licenciada en Farmacia y Biología, y catedrática del departamento de Fisiología, profesora en numerosas universidades nacionales e internacionales, y en última instancia rectora de la institución granadina. "Un trabajo que la ha llevado a ser adalid de la igualdad y de la mujer en las instituciones y en la educación".

"A lo largo de los ocho años de mandato ha tratado de dar respuesta a los retos del presente y del futuro con prestigio. Ha impulsado la UGR en el mapa internacional, siendo la primera universidad europea en programas de movilidad de estudiantes, profesores e investigadores. Ha finalizado su labor dejando la UGR entre las mejores del mundo y las cinco primeras del país. Hoy es referente en Inteligencia Artificial, en energía del futuro y en programas para la investigación, la tecnología o la economía circular", ha reseñado.

Segovia ha vaticinado que su trabajo seguirá dando frutos, creando innovación con un valor enfocado a la sociedad. "Tras su marcha deja una Universidad de Granada diferente. Sostenible, igualitaria e inclusiva. Esa trayectoria no deja indiferente a nadie, y el reconocimiento es más que merecido".

Pilar Aranda quiso hablar de su trayectoria en su vida tanto personal como profesional reseñando el poema de Konstantino Kavafis Camino a Ítaca, un texto que señala el viaje de Ulises a la ciudad griega, pidiendo "que nuestro viaje sea largo, que sean muchas las mañanas que lleguemos a puerto, que tengamos la mirada abierta y crítica para no tener problemas en nuestro viaje. Tendremos compañeros con los que compartiremos vivencias y sentimientos. Algunos nos acompañarán siempre y otros se quedarán en el viaje. Pero al final Ítaca no nos va a defraudar, porque seremos sabios en emociones, sentimientos, compañías, y eso nos llevará a saber lo que son las Ítacas", recitó la ex rectora.

"Este viaje lo he podido compartir con todos ustedes. Tener una familia que siempre me ha acompañado, mi compañero Enrique, mis hijos, mis padres, mis amigos. Ellos siempre han estado de nuestro lado, en los buenos y malos momentos. También con mis compañeros en los dos equipos de gobierno, los vicerrectores, rectores, decanos, la jefa de gabinete… su trabajo ha conseguido que la UGR se encuentre en el lugar en el que se encuentra", ha valorado.

Aranda también ha tenido palabras para una comunidad universitaria "que ha conseguido hacer de la UGR una universidad humana, una comunidad que trabaja por y para los problemas reales de la sociedad, haciendo que prevalezca la idea de excelencia, la de saber competir con nosotros mismos para ser mejores", y también con la sociedad y las instituciones, "esa sociedad que nos necesita y a la que nosotros necesitamos, con la simbiosis de saber cuáles son sus problemas y ayudar a solventarlos"

"Un premio que es de todos, de quienes nos acompañan y de quienes no pueden estar. Este refleja lo que debe de sucedernos a lo largo de nuestra vida. Juntos me han enseñado lo que significan las Ítacas", ha concluido.

El actual rector de la Universidad de Granada y quien ha recogido el testigo de Aranda, Pedro Mercado, destacó de su predecesora "haber hecho de la UGR una universidad ciudadana, que está donde hay que generar conocimiento e innovación", y su modelo de gestión, "poniendo de manifiesto el valor y el legado de haber hecho una universidad leal, institucional y ciudadana".

"Pilar es la esencia de la universidad: los valores. Los valores universitarios están muy presentes en su vida y su trabajo. La Carta Magna Universitaria resume esos valores: libertad académica y libertad de investigación. Buscar un entorno en el que eso sea posible hace posible que las universidades podamos generar e innovar en conocimiento. Y dar una mejor formación a nuestros estudiantes", ha destacado mercado.

Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que Aranda, ha empujado con su trabajo a la UGR con "tesón y vocación social", y ha destacado como quería transformar la gestión de la institución "con mano firme, lealtad institucional, diálogo y buscando los acuerdos. Eso se reconoce hoy también con este galardón"

"Te tenemos que reconocer como una mujer profesora que alcanzó la máxima plaza de gestión de una universidad como la UGR. Muchas granadinas nos sentimos orgullosas de ese día. Y sobre todo cuando hemos trabajado contigo hemos hecho como has hecho de mano de tu equipo avanzar. También has pensado en el después por el peso que la UGR tiene para la ciudad, y estoy convencida de que seguirás ayudándonos gracias a tu experiencia y tu conocimiento", ha señalado.

La directora de Granada Hoy, Lola Quero, ha señalado que la ex rectora no solo es una digna destinataria del galardón, sino que además contribuirá a refrendar a este premio como una distinción de relevancia.

"Ha conseguido elevar a la UGR a cotas elevadas de eficiencia y prestigio internacional. Supo alzar la voz para convertirse en una persona a la que merece la pena escuchar. Esa capacidad de liderazgo se tiene o no se tiene, no es algo que se pueda crear. En un momento en el que la crispación predomina son más necesarios que nunca este tipo de premios. Con ellos hacemos que sobresalga entre esa bruma una mujer como Pilar, de la que todo el mundo destaca su trato humano y tacto", ha valorado.