Pilar Rivas será candidata a la alcaldía por Equo tras salir de Vamos Granada

El Comité Electoral de Equo Granada ha proclamado los resultados de las primarias que el partido verde ha celebrado a lo largo del mes de julio, para elegir sus candidatos al Ayuntamiento de Granada en las próximas elecciones municipales de 2019. La cabeza de lista será Pilar Rivas, actual concejal del Ayuntamiento, que ha obtenido de forma clara el apoyo de la mayoría absoluta de los votantes, como primera opción, seguida de otra mujer, Sonia Ahlroth, secretaria de la Mesa de Coordinación Provincial y de David Sánchez, coportavoz provincial del partido ecologista.

En el proceso electoral interno ha participado el 51,14% del censo de Equo Granada, formado por afiliados y simpatizantes con derecho a voto según sus Estatutos.

El equipo elegido en esta primarias, que trabajará para ello junto con la cabeza de lista, Pilar Rivas, está integrado por 27 personas, que es el total de posibles puestos en la lista municipal. "Ser la cabeza de lista de un partido como Equo, implica una gran responsabilidad", indicó la concejal, Pilar Rivas. "Tenemos la obligación de aportar al juego político local una visión ecopolítica que los demás grupos no aportan, como hemos tenido ocasión de comprobar en estos últimos años", destacó.

Asimismo, la edil dijo que pasó a no adscrita tras la división de Vamos Granada detalló que "ser la cabeza de lista de un partido, implica una gran responsabilidad que no estaría dispuesta a asumir de no haber encontrado en Equo el equipo de personas que son. Equo es la opción, tanto por el paradigma desde el que analiza el mundo como por las formas de hacer política".