El Plan Marshall de la Diputación de Granada: 181 millones para la recuperación de la crisis del coronavirus

La Diputación de Granada ha presentado este mañana su plan Marshall para la recuperación económica y social de la provincia que cuenta con una inversión de 181 millones de euros que se concretan en 52 medidas dirigidas a empresas, familias, autónomos y ayuntamientos.

El presidente de la Diputación, José Entrena, ha detallado esta mañana esta propuesta que, bajo el nombre de Plan Granada, está incluso abierto a reforzarse con 12 millones de superávit que están pendiente de la autorización del Gobierno para utilizarse en esta crisis y otros 85 millones de remanente también a la espera de las negociaciones entre el Ejecutivo y la FEMP para poder utilizar una parte en esta nueva etapa de desescalada y lo que será la nueva normalidad que, como mínimo, no llegará a la provincia hasta el 28 de junio.

"Este plan Granada concibe el tejido productivo en su más amplio sentido, toda actividad es económica, todas son importantes porque constituyen el medio de vida de los granadinos", ha señalado Entrena en la rueda de prensa telemática para presentar un Plan Granada que ha nacido tras reuniones con más de 350 representantes del todos los sectores económicos y sociales de la provincia. "Es el plan más ambicioso de la historia de la Diputación de Granada, también es el más participativo", ha subrayado el presidente de la Diputación.

El plan se nutre "del superávit y de reorientar el presupuesto, viendo partida por partida y viendo qué era prescindible" y se divide en tres bloques: protección a las personas (13 millones); acciones para la recuperación económica social (116 millones); y apoyo a los ayuntamientos (52 millones de euros).

La Diputación ha pedido a los ayuntamientos de la provincia que reorienten el plan de concertación económica y está organizando las modificaciones de crédito para dar viabilidad a los que cambios que han propuesto. "Es un plan de apoyo al tejido productivo, de forma independiente a lo que aporten al PIB de la provincia, enfocado a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos para que se recupere la actividad cuando pase la pandemia, hay 72 millones destinados a la obra pública, pero no nos referimos solo a las carreteras, también a la movilidad más sostenible con una inversión potente en los carriles bici, el plan de viviendas cueva...", ha detallado Entrena, que ha destacado también el apoyo a las nuevas formas de ocio ligadas al mundo rural que surgirán con la nueva normalidad.

"Y todo ello incluyendo la perspectiva de género, nunca las crisis las hemos sufrido igual los hombres y las mujeres y queremos que este plan lo supervise el área de Igualdad para que tenga la suficiente perspectiva de género y tengamos una salida más igualitaria que en otras crisis anteriores", según ha defendido Entrena.

El presidente de la Diputación ha recordado las primeras medidas tomadas en los días de plomo de la pandemia para flexibilizar el pago de impuestos, lo que significaba menos liquidez para los ayuntamientos. "Anticipamos 16,6 millones en una primera fase, en una segunda vamos a anticipar 20 millones para que tengan liquidez para afrontar esta nueva etapa y mañana, en un pleno extraordinario, se transferirán 2 millones para pagar los gastos en equipos de protección estos meses y que ahora se preparen para la vuelta al trabajo de los funcionarios con todas las medidas de seguridad necesarias",ha concluido Entrena.