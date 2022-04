Plan Parihuela para la Semana Santa de Granada: todos los datos de policía, limpieza y movilidad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este Viernes de Dolores el Plan Parihuela, el que recoge todo el dispositivo de seguridad, limpieza y movilidad para que la Semana Santa transcurra sin incidentes, este año más después de dos años sin procesiones por la pandemia, que todavía obliga a algunas restricciones como el uso de mascarilla. Una semana en la que el turismo está garantizado (con más del 70% ya reservado) y el buen tiempo se asegura salvo algún día de amenaza de lluvia.

Por ese motivo, la Policía Local y Protección Civil van a trabajar especialmente para controlar las aglomeraciones, evitarlas y que los cortejos puedan discurrir con normalidad y condiciones de seguridad para participantes y público. Con todo, pese a lo que se preveía en enero, no será necesario acotar calles estrechas, como se pensó en el Albaicín, o prohibir bullas ante los pasos, pero se pide responsabilidad a la gente y el mantenimiento de medidas de seguridad.

"Los agentes de Policía Local siempre van abriendo y cerrando cortejos y actúan ante cualquier aglomeración. Vamos a cuidar que el recorrido esté expedito para que no haya aglomeración o embotellamiento. Y hacemos un llamamiento a la gente para que lleven sus mascarillas puestas. Sabemos que hay momentos y lugares en los que no se van a poder respetar las distancias de seguridad, así que por favor llevemos las mascarillas puestas. Tenemos que ser responsables y que no se produzcan aglomeraciones masivas", ha dicho la concejal de Seguridad, Raquel Ruz.

Para la concejal es motivo de "alegría y esperanza" la vuelta a la normalidad que esperábamos en esta semana para que disfrutemos de una de las semanas grandes de la ciudad, declarada además de Interés Turístico Internacional. Además, su relevancia repercute en el desarrollo económico de la ciudad.

El centro de coordinación, el CECOP, estará nuevamente en la Huerta del Rasillo, con presencia de Policía Local, resto de fuerzas de seguridad, Protección Civil, 061 y 112.

Despliegue especial de seguridad

De Policía Local habrá 644 agentes dedicados a velar por la seguridad ciudadana y el tráfico, unos 80 agentes en turnos de tarde y de noche. Además, en cuanto al tráfico, hay cortes previstos de 16:00 a 02:00 horas todos los días menos el Viernes Santo que comenzará a las 13:00 horas y el Domingo de Resurrección, que será a las 11:00. Se garantizará el acceso a los domicilios y a los aparcamientos privado y públicos si hay plazas libres.

De Protección Civil habrá 200 voluntarios durante toda la semana con un mínimo de 25 al día. Estarán presentes en el Cecop y contarán con dos ambulancias medicalizadas además del puesto de San Matías. Su labor será primera asistencia sanitaria, dar apoyo al 061 y colaborar con la Policía Local en el control de los pasillos. Ruz ha agradecido su trabajo y su dedicación esta semana.

Como novedad este año, se instalará en el edificio municipal de San Matías con Navas un centro sanitario para realizar test Covid a los costaleros 24 horas antes de su salida. Allí estará también instalado el Centro de Atención al Costalero y un puesto sanitario de Protección Civil.

Los pasillos estarán en los lugares habituales pero este año, por el tema Covid, se intentará que sean más anchos para evitar aglomeraciones. Además, estarán vigilados por Protección Civil, Policía Local y vigilancia privada que pondrá la Federación de Cofradías para su buen uso y tenerlos más controlados. Su finalidad no es generar un tapón de gente mientras pasa la cofradía sino dejar ese pasillo libre para evacuación y cruce de personas mientras los cortejos están parados.

Refuerzo del transporte público

En cuanto al transporte público, habrá refuerzo en autobuses y taxis. La flota de taxis estará trabajando en su totalidad esta semana al levantarse la obligación del día de descanso. El Metro funcionará 24 horas de Miércoles a Viernes Santo. En cuanto a los autobuses, se irán desviando según se vayan cortando las calles del centro al paso de los cortejos. El punto de desvío por el Sur estará en el Puente Blanco cuando ya no se pueda subir hasta Puerta Real ni bajar por Recogidas. Por el otro extremo, se bajará por Severo Ochoa cuando Gran Vía esté ya cortada.

Las líneas universitarias no van a funcionar al no haber clases en las facultades. La C32 y la C5 terminarán a las 15:·0 horas.

Se va a difundir una campaña de comunicación especial con el lema "Volvamos a latir" para agradecer a los granadinos estos dos años de espera. "Han conservado las ganas de Semana Santa, han contribuido con la obra social y pretendemos agradecer su fervor y sus ganas", ha dicho Ruz.

Dispositivo de limpieza

La limpieza será otra pata importante en este dispositivo. El concejal de Medio Ambiente, Jacobo Calvo, ha informado del plan especial de Inagra, que se activó el pasado lunes y que se reforzará también esta semana con 55 operarios que se van a sumar de forma extraordinaria.

Como novedad este año se ha eliminado el baldeo previo diario que se ha estado llevando a cabo en los Vía Crucis para facilitar después la retirada de cera mojando las calles. A petición de la Federación de Cofradías se quitará ese baldeo.

Lo que se mantiene es la limpieza de cera por los recorridos de los cortejos. Habrá lugares prioritarios que marcados por Policía Local por su especial riesgo para peatones o motoristas se limpien cada día tras el paso de la última cofradía. El resto será al final, a partir del Domingo de Resurrección. Con todo, se trabajará para la limpieza y retirada de basura en el recorrido oficial y en los barrios las 24 horas los ocho días de Semana Santa. A disposición estarán diariamente 8 hidrolimpiadoras con agua caliente a presión, que son las más efectivas.

Se repartirán 3.000 conos para evitar la caída de cera de las velas y 1.000 bolsas para pipas en las tribunas oficiales. "Entre todos tenemos que contribuir a tener la ciudad limpia", ha dicho el concejal.

De Jueves Santo a Domingo de Resurrección se incrementarán 75 operarios con 6 barredoras y 3 camiones recolectores. Se va a potenciar, además, la recogida selectiva a diario, incluso festivos, con 15 equipos, 7 para envases y 9 para cartón.

"Una vez terminada la Semana Santa se realizará la recogida final de cera, que se prolongará después durante toda la semana y será un proceso complejo en algunos casos", ha matizado Calvo.

El coste del plan especial de limpieza, que incluye también el arreglo de jardines en zonas como Gran Vía o en los maceteros de Mesones, será de 150.000 euros.