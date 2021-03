Podemos-IU acusa al alcalde de aliarse con el socio privado de Emucesa para no crear un fondo social

El grupo municipal de Podemos-IU e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha denunciado hoy que el alcalde, Luis Salvador, ha vuelto a preferir defender a una empresa antes que a la ciudadanía. El concejal de la coalición Paco Puentedura lamenta que Salvador se haya aliado con el socio privado de Emucesa, empresa municipal de servicios funerarios, “y se niegue a la creación del fondo social de 150.000 euros que reclamamos para cubrir los gastos de enterramiento de las economías vulnerables”. Puentedura señala que el alcalde rechazó la propuesta en el último consejo de administración de Emucesa, que se celebró el pasado jueves.

El concejal recuerda que un enterramiento medio en Granada alcanza los 3.000 euros, un precio que muchas familias no pueden soportar, sobre todo dada la circunstancia de crisis actual. Por este motivo, por parte de la formación se solicitó que Emucesa no distribuyese este año dividendos y dejase una reserva de 150.000 euros para ese fondo social. De este modo, recuerda el edil, “el Ayuntamiento tampoco tendría que sufragar los sepelios sociales que no dan un entierro en igualdad de condiciones a todas las personas, porque es un servicio mínimo, y permitiría destinar este dinero a otras necesidades de la población, que cada vez son más urgentes”.

“Esta petición se enmarca dentro de la obligación de Emucesa, que no deja de ser una entidad municipal aunque tenga socio privado, y su obligación es responder a una responsabilidad social”, añade Puentedura, que reprocha al equipo de Gobierno que “prefiera contentar a la empresa, antes que ayudar a la ciudadanía, más aún cuando los beneficios se han incrementado en casi medio millón de euros”.

“No se puede entender que el equipo de Gobierno permita, en tales circunstancias, que una empresa municipal haga caja y no destine parte de los beneficios a cubrir las necesidades de quienes más dificultades económicas tienen”, sentencia el concejal que tilda de “indecente” esta maniobra, “cuando pregonan su apoyo a las familias mientras que permiten que el socio privado se lleve casi un millón de euros netos este año por el bono de gestión del cementerio y la distribución de dividendos”.