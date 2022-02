Podemos pide que se retire la ordenanza que convierte el casco histórico en un "coladero" para asfaltar

El grupo de Unidas Podemos (UP) e Independientes en el Ayuntamiento de Granada ha pedido este lunes al equipo de gobierno local que retire la ordenanza que convierte el casco histórico en un "coladero" para asfaltar, pues la norma estaría pasando por encima de los planes especiales Centro y Albaicín y poniendo en riesgo el adoquinado y empedrado patrimonial. Ha solicitado por ello retirar la ordenanza que regula los pavimentos dentro del casco histórico, según ha detallado en una nota de prensa tras una comparecencia informativa del edil Francisco Puentedura.

Se trata de una norma que, a juicio de UP, se convirtió "en un auténtico coladero para el asfaltado" hace un poco más de año y medio cuando la presentó el anterior gobierno local, de Ciudadanos y Partido Popular, ha indicado el concejal de la coalición, quien ha señalado que es "un tema que nos preocupa especialmente dado que esta manga ancha para asfaltar acaba determinando la caracterización histórica, cultural y la protección patrimonial que tiene que tener todas las calles del centro y el casco histórico".

El edil ha remarcado que en los planes especiales están especialmente reguladas las calles que pueden tener asfaltado, como puede ser el eje Gran Vía, Reyes Católicos y Recogidas, así como algunas calles concretas del Albaicín, aunque, según ha criticado también, "esta ordenanza contemplaba que según informes realizados por el Ayuntamiento este trazado podía extenderse a cualquier otra calle del casco histórico".

Esta ordenanza plantea la posibilidad de pasar por encima de los planes especiales, diseñados para proteger el patrimonio urbanístico y artístico de Granada, por lo que "es urgente que se elimine para que no se caiga en la tentación de destruir pavimentos históricos en pro del ahorro que supone el asfaltado por su bajo coste de mantenimiento", ha sostenido.

Ha añadido, además, que "fue muy curioso el hecho de que esta ordenanza se hiciese atendiendo al decreto del estado de alarma y se plantease modificarlo con carácter de urgencia y, sin embargo, ha pasado más de un año y medio y no ha sido aprobada de forma definitiva".

Puentedura ha apuntado al hilo de esto a que UP presentó alegaciones a la norma advirtiendo justamente del peligro que corrían los adoquinados y empedrados de las zonas históricas. Estas "no han sido contestadas y la ordenanza no ha sido aprobada de forma definitiva porque hasta ahora la Junta de Andalucía no le ha dado el visto bueno".

Para finalizar, ha comentado que, si el Ayuntamiento está interesado en favorecer la movilidad y accesibilidad en el casco histórico, algo que "también forma parte de la preocupación" de Podemos, "lo que hay que poner en marcha es la eliminación de bolardos inútiles, que el acerado y el adoquinado de estas calles se mantenga de forma adecuada y no se convierta en una yincana" o que "se controle el abuso sobre el uso de la ocupación de vía pública por parte de algunos comercios y establecimientos de hostelería".