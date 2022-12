Podemos exige transparencia sobre el retraso en la publicación de los pliegos de concesión de Los Cármenes

El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha pedido transparencia al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento en cuanto al estado del proceso de adjudicación del estadio municipal de Los Cármenes. El concejal de la confluencia Paco Puentedura ha reseñado que desde su grupo exigen información porque “hay algo que no está claro”, ya que el pliego de condiciones fue aprobado el 20 de octubre y, ha mantenido, “no ha sido publicado hasta el pasado viernes, dos meses después”.

Desde UP han preguntado qué ha pasado para que la publicación del pliego se haya dilatado en 45 días cuando se suponía que todos los informes técnicos estaban en la línea correcta y señalaban que el proceso tenía todas las garantías de seguridad jurídica. Sin embargo, ha reprochado Puentedura, “nos encontramos con un retraso en una adjudicación que, al menos hasta febrero no podrá ser efectiva cuando el propio equipo de la ciudad pedía que estuviera resuelto antes de que acabara el año para poder garantizar las inversiones que deseaban desarrollar en el estadio municipal”.

El concejal ha mantenido que todo hace pensar “que existen elementos que no son base para un acuerdo entre el Ayuntamiento y aquel club que pueda entrar en el procedimiento de la adjudicación”. Y, por tanto, ha exigido que se proceda con la mayor transparencia a la hora de señalar en “qué condiciones se está planteando el proceso de adjudicación y si va a haber o no reclamaciones”. También es importante conocer, ha añadido, “si se corre el riesgo de que este procedimiento quede desierto porque no se haya establecido acuerdo”.

El concejal, también, ha querido recalcar que “cualquier modificación que puedan tener los pliegos a futuro requieren de todas las garantías” ya que existe un informe sobre cuál era el canon a pagar y que rondaba el medio millón de euros al año, 300.000 en obras e inversiones y otros 200.000 que tenían que ser con un pago en metálico. “Tiene que quedar claro”, ha advertido, “cómo se va a controlar la ejecución de estas inversiones y su periodo de amortización puesto que el pliego hablaba de un periodo de hasta 30 años prorrogables por otros 5 más. Por tanto, ha recordado, “cuando con toda la prisa del mundo se aprueba el pliego pero luego se retrasa su publicación y nadie da una explicación sobre qué está ocurriendo, hace sospechar que hay algo que huele mal”.

De este modo, el concejal ha expresado que “no nos gustaría que por la puerta de atrás se estableciesen modificaciones sin garantías en el proceso de adjudicación o en el pliego de la concesión. Exigimos absoluta transparencia y que este equipo de gobierno aclare si el concurso va a quedar desierto”.

Ha querido subrayar que, además, está ocurriendo lo que desde UP ya se avisó en su momento. “Se ha ido a un proceso muy largo de adjudicación, 30 años más 5, que nosotros entendíamos que debía ser un periodo más corto ya que la realidad deportiva puede cambiar muchísimo en tres décadas”. Establecer un canon así, han reiterado desde UP, supone un riesgo grave para el equipo porque nadie sabe el futuro de una situación deportiva y económica a lo largo de 30 años y puede afectar muy negativamente a ambas partes.

“Ya lo advertimos, existen realidades económicas y deportivas muy distintas. No es igual estar en Primera división que en Segunda y, sin embargo, este pliego no hace esa distinción, lo que puede acarrear que en algún momento lastrasen al equipo. Por otro lado, tampoco quedan claras las inversiones que se tienen que ejecutar, ha incidido. “Es determinante saber cuáles son estructurales, y por tanto, forman parte no solo del mantenimiento que tiene que tener el estadio sino también aquellas que eviten su degradación o resuelvan problemas estructurales o las que establezcan una ampliación del uso lucrativo a cargo del club y, por tanto qué periodos de amortización deben tener”.

Puentedura, para finalizar, ha remarcado que “hasta ahora lo único que define el pliego es que habrá una comisión mixta entre el club adjudicatario y el Ayuntamiento para establecer cuáles son esas inversiones a ejecutar”. Cuestión que, por otro lado, preocupa porque “nos podemos encontrar con que el acuerdo sobre esas inversiones no tenga unas líneas claras de cómo deben ejecutarse y eso provoque un enfrentamiento año a año entre el club y el Consistorio, y acabe retrasando inversiones sobre el estadio municipal”.

“Todas estas grandes lagunas en cuanto al pliego de condiciones es lo que hoy está generando que se haya producido un retraso y que se sospeche que no todo está atado con respecto al procedimiento de adjudicación de Los Cármenes”, ha subrayado.