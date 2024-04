Polémica con la Noche en Blanco de Granada: acusan al Ayuntamiento de "apropiación indebida" de la marca

La polémica ha llegado a la Noche en Blanco de Granada, donde la anterior empresa que gestionaba el evento en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, ha acusado al actual equipo de gobierno de apropiarse de forma indebida de la marca Noche en Blanco Granada, a pesar de los avisos que la propia compañía había realizado al consistorio granadino. El concreto, Grupo3, una empresa dedicada a realizar estudios de mercado, marketing y opinión, advirtió al gobierno municipal de esta circunstancia el 27 de marzo y posteriormente el pasado día 1, cuando en la rueda de prensa de presentación "se utilizó la marca Noche en Blanco, pese a haberles informado de que no se podía utilizar sin nuestro consentimiento". A este respecto, el concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, ha defendido que "Noche en Blanco es como se denomina en todas partes" a este tipo de actividad cultural, por lo que no entiende el problema generado.

Grupo3 desvela que hasta en tres ocasiones han requerido legalmente al Ayuntamiento de Granada por el uso de la marca Noche en Blanco Granada sin que el Consistorio haya respondido, además de un aviso verbal. En ellos se le pedía que "dejara de utilizar una marca legalmente registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas, de la que no son propietarios". "Por lo que como respuesta a esta desconsideración y ante la inminente celebración del evento, así como por la confusión generada por el Ayuntamiento de Granada, nos vemos en la obligación de lanzar este comunicado", relatan.

Ante esto, Juan Ramon Ferreira, ha dicho, "sin conocer al detalle" el contenido de la denuncia de Grupo3, que "la cultura es patrimonio de todos y tanto el Ayuntamiento de Granada como de cualquier ciudad, así como del conjunto de administraciones, estamos absolutamente legitimados para organizar actividades de índole cultural, social, o deportivo". "Si se refiere al uso de la marca, creo que la Noche en Blanco es como se denomina en todas partes a lo que vamos a hacer el sábado. No sé dónde está el problema, sinceramente", ha remachado el edil.

La empresa dice entender que el Ayuntamiento de Granada decida "trabajar con quien considere oportuno, pero lo que no puede hacer es apropiarse de una marca legalmente registrada y del trabajo realizado, a todos los niveles, durante más de diez años". También lamenta que empresas e instituciones se hayan quejado de "no haber sido informados con tiempo suficiente o haber sido invitados a participar como en otras ocasiones".

El concejal Ferreira también defiende que "ha habido una convocatoria pública" y que "hubo una rueda de prensa hace quince días o un mes" (fue incapaz de dar una fecha exacta) en la que "se hizo un avance de la programación", y donde "se abría una convocatoria para que comercios y asociaciones pudieran proponer y sugerir". "No sé si es insuficiente o no esa propuesta. Creo que no lo era, que era correcta, y de hecho el listado de actividades es muy importante", comentó.

Aun así, Grupo3, en su comunicado, habla de "amedrentaciones" y "tratos paternalistas" de "cargos públicos y privados", ante los cuales "no vamos a ceder", al igual que tampoco van a permitir que se "menosprecie el trabajo realizado en anteriores ediciones, así como la profesionalidad demostrada, ya que en ningún momento se nos ha preguntado en qué consistía la dirección, coordinación, comunicación y control de ejecución de la Noche en Blanco, tomándose por parte del Ayuntamiento decisiones unilaterales sin conocer la magnitud ni la profundidad del evento, al no haber consultado con las personas con la experiencia de la organización de todas las ediciones anteriores". También aluden a "falsas acusaciones acerca de la monetización de la noche en blanco".

Lamentan la confusión que ha creado el Ayuntamiento de Granada "hasta el punto de que desde varias instituciones la web de referencia, las redes sociales y hasta el correo de contacto establecido es el nuestro", y no el de la nueva organización. Por ello creer un error organizarla con seis semanas para "cubrir el expediente", cuando en su preparación se emplean "meses" de preparación y puesta en valor como la que se había en Fitur. "La respuesta que se nos dio fue que el trabajo era solo copiar lo de ediciones anteriores", critican.

Hablan también de la "falta de escrúpulos" de la corporación municipal "al apropiarse del know how de la Noche en Blanco", para la que han "copiando en la medida de lo posible la programación de años anteriores, así como la utilización de espacios".

Por ello, acusa al Ayuntamiento de haber "matado el alma" de la Noche en Blanco en lo que a su "función de mecenazgo" se refiere, "al eliminar de un plumazo las vías de participación para el total de la ciudadanía, al no haber establecido cómo hacerlo en tiempo y forma y con la publicidad y promoción necesarias, para que cualquier empresa, organización, artista, o colectivo pudieran participar". Asimismo entienden que "un formulario perdido en una web institucional, sin el apoyo de una campaña de publicidad, no es suficiente para que llegue a toda la ciudadanía".

La empresa había guardado silencio hasta este momento por "lealtad institucional y confianza en el Ayuntamiento", según explican en un comunicado de prensa, en el que aclaran los motivos de no haber actualizado la web y las redes que se usaban habitualmente para difundir las actividades del gran evento cultural abierto del año en Granada, y del que se habían encargado en las siete últimas ediciones.

"Asumimos con valentía el veto para trabajar con las diferentes administraciones, local, provincial o autonómica, tal y como se nos ha trasladado, así como las posibles consecuencias negativas para nuestra empresa, pero para nosotros la dignidad, la profesionalidad, la integridad y el respeto por la buena administración de los recursos públicos son innegociables", explica Grupo3

La marca Noche en Blanco Granada comenzó a gestarse en 2011 y culminó con la celebración de la primera edición el 19 de octubre de 2013 y se ha convertido en una de las jornadas lúdicas más esperadas cada año por los granadinos.