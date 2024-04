La Virgen de las Angustias, Patrona de Granada, no bajará este 1 mayo de su camarín: estos son los motivos

"Por motivos de conservación se suspende la bajada que realizaba en los últimos años al comienzo del mes de mayo". Así comunicaba la Hermandad de la Virgen de las Angustias este lunes en sus redes sociales la decisión de que la imagen de la Patrona de Granada no bajará al presbiterio de la Basílica este año los primeros días de mayo como se había hecho años atrás.

Una decisión que ha sorprendido a los fieles, levantando incluso polémica en redes, porque, como reconoce la propia hermandad en el comunicado, se acaba de someter a una restauración, por lo que se entiende que no debería haber motivo que justifique el no moverla amparándose en su estado de conservación.

El hermano mayor de la Hermandad de las Angustias, Antonio González, ha explicado a Granada Hoy la decisión aplacando el malestar y aclarando la situación de la imagen. "La Virgen está perfectamente. Con independencia de los consejos de restauración, la imagen está bien restaurada y no le pasa nada", pero entiende la junta de gobierno que "no vamos a estar subiéndola y bajándola" cuando en febrero volvió a la basílica tras la restauración y estuvo expuesta en veneración en el centro del templo, "más cerca que nunca de los granadinos, a su nivel, no en un paso", ha aclarado, lamentando que se diga en redes que no se quiere acercar a la Virgen a los fieles y asegurando que "a ninguna hermandad se le exige tanto".

"Es lógico que se acerque por motivos pastorales y la decisión se fundamenta en que recientemente estuvo en veneración y vendrán nuevos momentos como en la ofrenda floral y la procesión", ya en septiembre, asegura. "Hace un mes que se bajó y no vamos a estar subiendo y bajando porque no es solo subirla o bajarla, es que implica cambiarla de vestimenta" y por tanto estar tocando la imagen.

La bajada de la Virgen en mayo se hacía el día 1 y estaba en el presbiterio hasta el día 2. Se comenzó hace unos cinco años (menos en la pandemia) y se aprovechaba para ponerle el "manto de los gusanitos", que el hermano mayor asegura que se pondrá en otro momento. El motivo de esta bajada al crucero del templo era el recuerdo de la fecha de canonización de San Juan Pablo II (un 27 de abril de 2014), el único Papa que rezó ante la Patrona en su visita a Granada en 1982.