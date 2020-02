La Policía Local de Granada suma 12 nuevos agentes

La Policía Local de Granada cuenta desde hoy con 12 nuevos agentes –trece hombres y dos mujeres-. El Ayuntamiento de Granada ha incorporado a los nuevos miembros a la actual plantilla en un acto oficial de toma de posesión de los nuevos funcionarios que ha tenido lugar esta mañana en la Plaza del Carmen. El acto ha estado presidida por el primer teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales, Sebastián Pérez, junto a los ediles de Seguridad Ciudadana, César Díaz, y Recursos Humanos, Francisco Fuentes.Todos ellos han destacado el compromiso del Ayuntamiento con la dotación de plazas para la Policía Local y han mostrado el “orgullo” de saber que Granada cuenta con unos “profesionales vocacionales” y preparados para trabajar en el servicio a la ciudadanía y por el bienestar de la población. Así lo ha manifestado Sebastián Pérez, quien ha asegurado que una de las responsabilidades más importantes que se puede tener en un estado de derecho es ser policía.“Ser Policía Local no es una profesión, es una vocación. Cuando alguien tiene un problema a quien primero recurre es a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y de la ciudad. Antes de ver al responsable político, ven primero a su responsable policial. Por eso os animo a que sigamos trabajando y luchando en ese compromiso firme por las libertades, la solidaridad, la entrega a los demás y por estar más cerca de los que más lo necesitan”, ha añadido.En la misma línea se ha expresado el concejal responsable de Seguridad Ciudadana, César Díaz, quien también ha incidido en la vocación al servicio de la ciudadana de los nuevos policías locales, “especialmente en un momento de tanto desapego de principios y de valores en una sociedad, lamentablemente, con tanta falta de humanidad y de solidaridad”. Por ello, ha añadido, “confiamos en vosotros como garantes de las normas de convivencia que nos hemos dado y en una vida profesional que esté guiada por los principios de libertad, justicia e igualdad, promoviendo el bien de cuantos integramos la sociedad”.Los destinos de los nuevos efectivos policiales serán, según ha explicado el edil, los servicios del 092, Atestados y, especialmente, la Policía de Barrio, que ha definido como “gran eje sobre el que queremos que bascule la nueva organización policial y que está dando sus primeros pasos. Una policía cercana, amiga y que conoce su distrito, pero además una policía a la que conocen y acuden los vecinos y comerciantes de cada barrio”.También el primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez, durante su discurso de clausura del acto, ha valorado especialmente “esa cercanía de la Policía de Barrio” a la que ha querido transmitir todo el apoyo del Ayuntamiento. “No estáis solos, tenéis a los vecinos, a vuestros gobernantes y a la Corporación en pleno, porque en materia de seguridad no debe haber distinciones ideológicas, partidarias o partidistas”, ha dicho. “Por eso hoy no estamos un acto más de la ciudad de Granada, estamos en un acto entrañable, familiar, institucional, pero sobre todo en un acto que llena de contenido el sentimiento de una ciudad como Granada”.Por su parte, el concejal responsable de Recursos Humanos, Francisco Fuentes, ha recordado que, “dentro del objetivo de continuar apostando por la cobertura de las plazas en la Policía Local”, se han convocado 49 plazas dentro de la oferta de empleo público cuyas pruebas de oposición se desarrollarán a lo largo de este año 2020. “Este compromiso con la Policía Local, se verá reflejado también en la oferta de empleo público que se apruebe para 2020”, ha añadido.Los nuevos agentes que hoy han tomado posesión, que según ha constado César Díaz, “constituyen la promoción más importante desde el año 2005 en Granada”, corresponden a la convocatoria de oposición por el turno libre, pertenecientes a la Oferta Pública de Empleo del año 2016, que se ha desarrolla a lo largo del año 2018 y enero y febrero de 2019.Al acto institucional han asistido también representantes de las Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Nacional así como el director general de Emergencias y Protección Civil, Agustín Muñoz, y el secretario general de la Consejería de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, Miguel Briones Artacho, cuya presencia ha sido agradecido especialmente por Sebastián Pérez, como una muestra del “respeto y cariño que nos procesamos ambas instituciones”.Tras abogar por la colaboración de todos los cuerpos policiales y recordar que “sin seguridad no hay libertad ni estado de derecho”, Sebastián Pérez ha concluido animando a los nuevos policías locales a ejercer su labor “en la ciudad más maravillosa y más hermosa del mundo”