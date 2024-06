Se entrega a la Policía la expareja de la mujer agredida el pasado lunes en la zona Norte de Granada

El hombre que el pasado lunes agredió a su expareja en la zona Norte de Granada capital, en una reyerta en la que se escucharon disparos de armas de fuego, ha sido detenido este miércoles por la Policía Nacional después de que el supuesto agresor se haya entregado en Comisaría. Se trata de un joven de 31 años de nacionalidad española al que le constan diferentes antecedentes policiales, según ha informado el Cuerpo en una nota de prensa.

En la misma comunicación añaden desde la Policía Nacional que "de manera preventiva y siguiendo los protocolos de actuación", los agentes han intervenido al hombre hasta tres armas de las que el detenido es legalmente propietario. Sin embargo, no hay evidencias de que se utilizaran en la reyerta en la que se escucharon las detonaciones. El individuo se sabía buscado por los agentes, con lo cual esta mañana se ha personado en dependencias policiales para entregarse y ser arrestado. Está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial.

Según el relato policial, los hechos que se desencadenaron la actuación de los agentes del Cuerpo se inició en torno a la una de la madrugada del pasado lunes cuando se recibió una llamada en el CIMACC-091 en la que un testigo informaba de una reyerta en la vía pública, en el distrito Norte de Granada capital, en la que se, además, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron inmediatamente al lugar donde contactaron con la víctima, una mujer que manifestó haber sido rociada con un spray de gas pimienta y haber recibido algún golpe. En un primer momento, no necesitó asistencia médica y fue trasladada a dependencias policiales para interponer denuncia. No obstante, los agentes no hallaron evidencia alguna de que se hubiera producido ningún disparo.

Desde ese momento, agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana iniciaron la búsqueda del presunto responsable de los hechos denunciados. Paralelamente, policías especializados en la investigación de este tipo de delitos, pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer –UFAM-, iniciaban la investigación del suceso.

Las pesquisas para la localización del varón no han cesado desde entonces y fruto de ellas, esta misma mañana se ha personado en dependencias de la comisaría provincial, al ser conocedor de que agentes de la Policía Nacional interesaban su detención.

Además, siguiendo los protocolos establecidos, de manera preventiva y a petición de los agentes, el detenido ha hecho entrega de las tres armas de las que es legalmente propietario. Tras la detención y una vez concluya el atestado policial, está previsto que, en las próximas horas, el detenido sea puesto a disposición de la autoridad judicial.