La Policía hará registros en los accesos al Albaicín para requisar bebidas e impedir el botellón durante las Cruces de Granada

Registros y requisas de bebida para evitar botellones en el Albaicín durante las Cruces. Esta es la principal medida que incluirá el dispositivo de seguridad que ha diseñado el Ayuntamiento de Granada para la celebración, tras dos años de pandemia, del Día de la Cruz el 3 de mayo en Granada.

Según ha explicado la concejal de Seguridad y el jefe de la Policía Local, habrá un "filtro especial" en el Albaicín con "requisas" de forma que "no va a pasar nadie con bolsas de alcohol" al barrio evitando así que se produzcan botellones en las plazas albaicineras, un punto caliente todos los fines de semana y más con la fiesta de la Cruz. Así, va a haber un cordón policial que realizará "registros y requisas para que no haya botellones", por lo que se podrá pedir a las personas que enseñen sus objetos personales para comprobar que no llevan nada y que suben al Albaicín no para hacer botellón.

Este dispositivo ya se puso en marcha en 2019 y tuvo "un gran resultado impidiendo el paso a las personas que iban al Albaicín a consumir alcohol en las calles". El punto de control será permanente en los accesos y después habrá presencia itinerante de agentes en plazas y miradores para que "el flujo de personas que intenten acceder con ese fin se impida". "La prevención es la mejor manera de celebrar pacíficamente la fiesta", ha dicho el jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno.

Y es que tras dos años de pandemia y con las ganas de celebración de fiestas se espera un elevado número de personas y hay que controlar que la fiesta se desarrolle "pacíficamente, con seguridad" y sin prácticas prohibidas en la ciudad como los botellones.

Operativo policial especial en toda la ciudad

Por eso el operativo policial será especial el día 3 de mayo con 151 funcionarios, el mayor dispositivo que ha habido nunca en esta fiesta. "Garantizamos la seguridad de todos los que participen en la fiesta", ha dicho la concejal Raquel Ruz.

Además de los grupos de control especial en el Albaicín, habrá también vigilancia en otros "sitios calientes" como Plaza Nueva, Campo del Príncipe, Ganivet, Pasiegas o la Plaza de la Universidad.

Por otro lado, se reforzará el control a los establecimientos para evitar la venta de alcohol a menores.

La unidad de caballería también estará controlando a las personas que acceden a caballo a la ciudad ese día.

El horario oficial de las cruces es de 12:00 horas hasta las 22:00 el 3 de mayo.

Cortes de tráfico según los flujos de personas

También se desarrollará un plan de tráfico para cortar las calles del Centro y las más congestionadas cuando el flujo de personas sea mayor e impida el tráfico y el normal desarrollo del transporte público. Así, según los aforos se cortará el tráfico para que haya mayor seguridad, algo fundamentalmente que ocurrirá en la zona Centro.

Dispositivo especial de limpieza

Además del control policial, habrá un dispositivo especial de limpieza. Según el concejal de Medio Ambiente, Jacobo Calvo, se implantarán dos actuaciones concretas: la instalación de contenedores y papeleras especiales en las zonas donde se prevea mayor flujo personas y limpieza viaria de los residuos y restos que queden tras la fiesta, por lo que ha "apelado a la ciudadanía a dar buen uso a los contenedores" y cooperar en el mantenimiento de una ciudad limpia.