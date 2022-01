Presupuesto de Granada 2022: Menos ingresos, fondos europeos y nuevos socios

El Ayuntamiento de Granada está inmerso en la realización de un nuevo presupuesto. Como cada inicio de año, el área de Economía trata de elaborar unas cuentas para un año que no será fácil en lo financiero por los golpes que supondrán tanto la reducción de ingresos por las plusvalías como los efectos económicos aún de la pandemia.

El PSOE busca sacar unos presupuestos adaptados a la realidad de 2022 después de que en 2020 permitiera con su voto a favor sacar los primeros presupuestos en 5 años con el famoso 'Pacto del codo' con el entonces gobierno de PP-Cs. Unas cuentas que fueron prorrogadas en 2021 y que ya no sirven para este año y la recuperación que se busca.

Ahora, los socios para sacar adelante las cuentas cambian, y aunque al gobierno de Paco Cuenca le hubiera gustado contar con más apoyo de la oposición, como ellos propiciaron, se centran en su apoyo 'natural', en el grupo Unidas Podemos, que fueron los que le dieron el voto a la Alcaldía hace unos meses.

Ese apoyo, según ha explicado el concejal de Economía, José María Corpas, se ha estado trabajando con una base de un marco general que firmarán ambos grupos y que ya tienen "casi acabado". Un marco que Unidas Podemos quiere cerrar antes de negociar el presupuesto ya que supone sus compromisos de medidas y programas y sus líneas de trabajo que buscan después comprometer económicamente, de ahí el querer ratificarlo antes que la negociación y el apoyo al presupuesto. Un acuerdo además que Unidad Podemos presentará a su asamblea Granada se Encuentra para ratificación antes de firmarlo.

En dicho planeamiento general "coincidimos en la mayoría" de las medidas aportadas aunque, reconoce Corpas, hay otras que aunque se apoyan no son factibles en la actualidad en el Ayuntamiento de Granada, como por ejemplo la remunicipalización de los servicios de limpieza o de transporte, algo que "no es posible" ahora mismo.

Mientras se trabaja en las condiciones del pacto con Unidas Podemos, en el área de Economía ya tienen avanzadas las previsiones de ingresos y gastos que tienen que conformar el borrador de los presupuestos. Y Corpas reconoce que habrá dificultad por la reducción de los ingresos por plusvalías o la reducción de ingresos por la pandemia, aunque es "optimista" en presentar un expediente de presupuestos factible y bueno para la ciudad.

En cuanto al apoyo del resto de grupos, aunque se ha pedido responsabilidad y altura de miras a todos, Corpas reconoce que la negociación es con Unidas Podemos y que le hubiera gustado una oposición "menos beligerante" por parte del PP. "En una corporación local hay pocas cuestiones con un carácter ideológico absoluto. Nosotros lo demostrados cuando apoyamos sus cuentas. Pero hoy es muy difícil contar con el apoyo del PP", dice. Con Vox no se van a sentar y tampoco han hablado con los tres concejales no adscritos. De todas formas, con los tres votos de Unidas Podemos se garantizan los apoyos suficientes para sacar adelante el presupuesto. Y con el acuerdo previo con ellos, este grupo tendría que dar el visto bueno a cualquier otra conversación.

Unas cuentas que "tienen que salir cuadradas por nuestro plan de ajuste". Y los fondos europeos Next Generation que se reciban para proyectos de recuperación, ¿cómo afectarían al presupuesto?

Según Corpas, la llegada de fondos europeos no condiciona la elaboración del presupuesto ni puede llegar a frenarlo, aunque reconoce que tiene que cambiar la normativa para que el Ayuntamiento no tenga problemas económicos con estas partidas. Y es que piden que cambie una disposición que no permite endeudarse a los ayuntamientos con un plan de ajuste como el de Granada. Y como los proyectos ejecutados se financiarían con un 80% de dinero de Europa y un 20% del Ayuntamiento, de llevarse a cabo la capital no podría endeudarse para conseguir ese dinero y tendría que sacarlo de otras partidas, lo que obligaría a modificar presupuesto para poder pagar. Algo que se haría a posteriori de aprobar las cuentas de 2022.

"Estamos trabajando para que el decreto nos permita endeudarnos" para no tener que renunciar a los fondos, algo que no está en el pensamiento del gobierno local.

Con esta situación, el equipo de gobierno mantiene febrero como fecha para sacar adelante los nuevos presupuestos, los primeros del PSOE ya que en su anterior etapa de gobierno no pudieron sacar adelante nuevas cuentas y se siguieron prorrogando las que había en 2015 con el PP.