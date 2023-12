Presupuesto de Granada 2024: las condiciones de Hacienda que lo han retrasado y la decisión final del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Granada tiene en los presupuestos municipales de 2024 su gran reto. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, dio orden en su primera semana al frente del Consistorio de acelerar los trabajos para contar con unas cuentas propias para 2024. Y el área de Economía se puso a trabajar. Pero a 1 de diciembre no hay aún proyecto de presupuestos presentado y habrá que prorrogar el de este año para tener unas cuentas con la que funcionar hasta que haya cuentas propias. Y en esa decisión está el Ayuntamiento, que el lunes tomará una decisión sobre lo que hacer respecto a los pasos para aprobar el presupuesto.

Pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha condicionado el expediente? El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, Jorge Saavedra, y la concejal de Economía, Rosario Pallarés, lo han explicado este viernes. Y culpan al retraso del Gobierno en comunicar la aportación del Estado al Ayuntamiento de que no se haya presentado el expediente de los presupuestos ya. Es decir, que no saben cuál será la aportación del Estado para 2024 y siendo esta la parte más importante de ingresos con los que cuenta el Ayuntamiento, la parálisis del expediente estaba clara. De hecho, este mismo jueves recibieron la respuesta del Ministerio de Hacienda en el que se decía al Ayuntamiento que no contara con previsión de incremento para hacer el presupuesto aunque sin dar las cifras de lo que será la aportación final ya que en Hacienda tampoco lo saben porque se está a la espera de ley presupuestaria aunque el Ejecutivo ya ha anunciado que se prorrogaran los presupuestos de este año para a principios de 2024 poder contar con cuentas nuevas.

Pallarés, en una comparecencia muy didáctica, ha explicado todo el procedimiento y los condicionantes que se han encontrado. La concejal ha dicho que "los deberes" por parte del área de Economía están hechos ya que desde septiembre han trabajado para cuadrar una previsión "razonable" de ingresos para 2024 y con cada área se ha fijado un techo de gasto según estos ingresos. "Pero aún no hemos iniciado el procedimiento para aprobar el presupuesto porque una de las partidas más importantes para tener un presupuesto lo más real posible es la partida de ingresos por la participación de los tributos del Estado". Según la previsión, los ingresos para 2024 serían 315 millones de euros, de los que unos 87 serían de aportación del Estado, la partida más numerosa, incluso superior a lo que se recauda por IBI. "Es una cuantía tan importante que no se puede dar un paso si no está garantizada", ha dicho Pallarés.

Esta aportación del Estado se recibe en dos formas: una entrega a cuenta mensual y una liquidación definitiva del ejercicio dos años anterior, es decir, que en 2024 se recibiría la liquidación definitiva de 2022.

Pero el Ayuntamiento de Granada en el anterior mandato se acogió para el pago a proveedores a un crédito de 35,5 millones que ampliaba el plan de ajuste municipal y que implica "que el presupuesto necesita un trámite previo que es solicitar a Hacienda el informe favorable del presupuesto". "Para pedir ese informe necesitamos conocer la aportación del Estado" para que luego no se retiren ingresos.

Normalmente, esa dotación se conocía en octubre. El año pasado se supo el 18 de octubre. "Pero a la fecha de hoy, 1 de diciembre, se desconoce la cifra". Ante esto, el Ayuntamiento de Granada ha hecho sondeos previos con otros ayuntamientos, que han informado de que han calculado su presupuesto con una subida del 3% en esa entrega a cuenta. Una subida que califican de prudente.

"Le preguntamos a Hacienda si podíamos hacer lo mismo y ayer (por el jueves) se nos contestó que como tenemos que someter el presupuesto a ese informe, que no incrementemos la partida, que tengamos en cuenta solo los ingresos de 2023", ha explicado la concejal. "Pero el correo sí acepta que en 2024 los ingresos van a ser significativamente positivos pero no dice cuánto".

Así las cosas, el Ayuntamiento no puede calcular que esos ingresos del Estado sean un 3% superior a los del año pasado, lo que significaría contar con 4,4 millones más de ingresos respecto a los de 2023, por lo que tienen que hacer un ajuste en esas cantidades para no contemplar ingresos que no lleguen. Aún así, Pallarés cree que sería un "ajuste transitorio porque creo que se van a producir", pero por ahora no se puede elevar.

La decisión, el lunes

Con esta situación, a día de hoy hay dos opciones: presentar un expediente de presupuesto ahora en diciembre con unos ingresos menores y por tanto recortando esos 4,4 millones de gastos que después se subirían cuando se reciba la cantidad en 2024, o esperar a que se comunique definitivamente la cuantía a ingresar por el Gobierno.

La concejal ha dicho que este lunes se reunirán para barajar la opción a seguir, aunque ella apuesta ya por presentar el expediente de presupuestos con esos 4,4 millones menos esperando a que sea un "recorte transitorio" que luego se pueda revertir cuando se reciba la cifra final del Gobierno.

En esas cuentas que ya tienen de gastos e ingresos sí está contemplado ya el superávit que se obliga de 6 millones por el plan de ajuste.

Respuesta del Ministerio de Hacienda

En la respuesta de Hacienda a la pregunta del Ayuntamiento "¿Es acertado prever ese incremento del 3% en las entregas a cuenta para 2024 de la Participación en Tributos del Estado?", el ministerio dice que en este momento "resulta imposible conocer cual podría llegar a ser el importe de las entregas a cuenta a transferir en 2024 más allá de saber que si antes del 31 de diciembre de 2023 no se publica ninguna norma con rango de Ley habilitando un posible incremento, las entregas a cuenta tendrán el mismo importe que las transferidas durante el presente ejercicio". Sí reconoce que la liquidación definitiva de 2022, "dada la evolución de la recaudación de los tributos del Estado, resultará significativamente postiva para la mayoría de las entidades locales, pero se requiere igualmente un instrumento normativo con rango de ley para su cálculo y dotación presupuestaria".

Así, "no se considera acertado prever un incremento del 3% en las entregas a cuenta para 2024 de la Participación en Tributos del Estado", concluye la respuesta.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, ha dicho que la situación económica del Ayuntamiento es "dramática" y "nada tiene que ver con lo que nos dijeron en el anterior gobierno". "Es una situación difícil, de extrema gravedad, y el equilibrio es difícil".