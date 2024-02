Presupuesto de Granada para 2024: "Vamos a llevar un control riguroso. Otros años han podido inflar ingresos pero ahora no va a pasar"

El Ayuntamiento de Granada ha celebrado este martes Comisión Extraordinaria de Economía para un dictamen previo sobre el presupuesto de Granada de 2024, que irá a aprobación inicial en el Pleno de este viernes. Tras las modificaciones realizadas al expediente a petición del Ministerio de Hacienda y las alegaciones tanto de Vox como del PSOE y el Informe del Interventor, el expediente se ha debatido en comisión, obteniendo el respaldo del PP, la abstención de Vox y el voto en contra del PSOE.

En la comisión, la concejal de Economía, Rosario Pallarés, ha insistido en que el compromiso del equipo de Gobierno a partir de que se apruebe el presupuesto es "llevar un control riguroso de su ejecución" y que las desviaciones sean las "mínimas" por "convencimiento y por obligación". "El del año que viene habrá que someterlo a nuevo informe y se analizará el cumplimiento de este. Otros años se ha podido inflar los ingresos sin tener dotación presupuestaria y eso ahora no va a pasar, habrá una ejecución rigurosa", ha insistido.

Antecedentes económicos: un Ayuntamiento de "alto riesgo"

Pallarés ha iniciado la comisión explicando los principales detalles de las cuentas para 2024, realizadas en base a los distintos planes de ajuste a los que el Ayuntamiento está sometido desde 2012 y sus sucesivas modificaciones, la última en 2023 con el gobierno del PSOE y que es la que está en vigor a la hora de elaborar el presupuesto actual. En ese último plan de ajuste se concertó una operación de crédito de 35,5 millones con amortización hasta 2035 y obliga a que el remanente de Tesorería, que ahora está negativo, tiene que convertirse en positivo a partir de 2029. Además, el Periodo Medio de Pago (PMP) se tiene que situar en 30 días desde 31 de diciembre de 2023. Con esas condiciones el interventor ha venido haciendo informes trimestrales "reiterando el incumplimiento de esos planes en las dos magnitudes anteriores", que sitúan al Ayuntamiento en situación de "alto riesgo" económico. De esos informes, Pallarés ha detallado el del cuarto trimestre de 2022, el que se tomó de base para afrontar las cuentas de 2023, que fueron prorrogadas. En ese informe se dijo que se modificaban ordenanzas fiscales para 2023 con rebaja en el IBI de 1,9 millones; 14.056 menos para la tasa de obra y 700.000 para eliminación del artículo 7 de la ordenanza 20. "Se propone una rebaja total de 2 millones de euros "sin que se acompañe un plan de aumento de otros ingresos o reducción de gastos", detalla la edil.

"Con ese antecedente elaboramos y presentamos el presupuesto de 2024 con el añadido de que por estar en ese fondo es la primera vez que tenemos que iniciar este expediente sometiéndolo a un informe previo preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda", que se remitió el 21 de diciembre, con respuesta el 19 de enero positiva pero condicionando ajustes que se han tenido que acometer.

Las líneas de ese informe de Hacienda desvelado por Pallarés decían que la situación financiera del Ayuntamiento puede calificarse como de "riesgo alto" por el remanente de Tesorería negativo y el PMP por encima de los 30 días. El remanente estaba en -65 millones en 2022. Si se ve la evolución en los últimos cinco años hasta ese 2022, en 2028 se parte de -50 millones, en 2019 se aumenta a -58, en el 2020 a -64, en el 2021 baja algo a los -51 y en el 2022 vuelve a subir a -65, de ahí la calificación del Ministerio de "alto riesgo". Pallarés ha preguntado "qué han hecho" los que les han precedido: "¿Han tomado medidas?", en alusión al PSOE.

En cuanto al PMP está por encima de los 30 días y se pone de manifiesto al Ministerio. En 2021 empezó con 128 días y acabó con 87, estando todos los meses por encima de los 60 días. En 2022 pasa lo mismo salvo diciembre, que baja a 56,85. "En 2023 hasta junio que entramos empieza a bajar y en diciembre estamos en 32,39. Y no quiero ser optimista o conforme porque deberíamos de estar a 30 días y no lo hemos logrado, por lo que seguimos incumpliendo el Plan de Ajuste y hay que seguir tomando medidas para revertir la situación".

Ajuste en el gasto de personal

Hacienda analizó también los ingresos y gastos del presupuesto. Respecto a los ingresos considera que las previsiones iniciales son exhaustivas y rigurosas ya que solo pide modificar el ICIO y bajarlo en 1,2 millones y una tasa bajarla en 32.000 euros. También se para en la participación de los tributos del Estado, que para 2024 iba a suponer incremento de 5,1% para entidades locales, lo que contempló Granada pidiendo el Ministerio dejarla "indisponible" hasta que la ley de presupuestos del Estado no se apruebe, aunque se convertirá en definitivo cuando se apruebe y supondrá un ingreso de 4,3 millones.

Respecto a los gastos obliga a rebajar los gastos de funcionamiento. "Por el fondo de ordenación hay obligación a la contención y para 2024 el Consejo de Ministros acordó que no podía superar el PIB situado en un 2,6%, lo que significa que los gastos del capítulo I y II para 2024 no pueden incrementar el 2,6%". Con esas previsiones se hizo el presupuesto pero por el remanente negativo y el PMP no permite el incremento del 2,6% sino rebajar el 1% la suma de los dos capítulos y que esa reducción la apliquemos exclusivamente en bajar el remanente neto de Tesorería. Si no cumplimos el Ministerio nos va a obligar a reducir los créditos iniciales de esos gastos en un 2,5%. No solo no podemos subir un 2,6% sino que tenemos que bajarlo en el 1% y si no lo aplicamos obliga a una rebaja aún mayor", ha detallado Pallarés.

Finalmente obliga también a aumentar el superávit. Las previsiones se hicieron con 6,3 millones pero obliga a tener en cuenta devolución de ingresos indebidos y operaciones pendientes de aplicar, por lo que obliga a levarlo a 7,1 millones. El presupuesto final que hay en expediente se ha presentado con superávit de 7,4 millones "para que el remanente neto de Tesorería si puede ser lo convirtamos en positivo antes de 2029".

Respuesta a las alegaciones: acepta 3 de Vox y ninguna del PSOE

Tras la exposición ha explicado la respuesta a las alegaciones de los partidos de la oposición. Vox presentó 16, de las que el interventor destaca que se presentan con equilibrio presupuestario por lo que "aceptarlas o no depende de voluntad política, a lo que añado que también son las dificultades que tenemos", ha dicho Pallarés. De estas 16 han aceptado 3: subir partidas a madres jóvenes en 5.000 euros, el plan de accesibilidad en 10.000 euros y añadir una nueva partida de actuación de parques infantiles con 5.000 euros. "Esto supone modificar el presupuesto y se contempla en qué partidas habría que reducir sin comprometer contratos: se rebajaría en trabajos realizados por empresas, publicidad y propaganda y en campaña de sensibilización de movilidad sostenible, por lo que el presupuesto quedaría equilibrado".

El PSOE presentó 15 sugerencias, dos de ingresos y 13 de gastos, y una más de procedimiento. "Llama la atención el Interventor que no se presentan con equilibrio presupuestario, por lo que para ser admitidas tienen que cumplirlo. Y dice que hay un desfase de 14 millones de euros, por lo que son del todo inasumibles por este equipo de Gobierno", por lo que no se admiten.

La portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, ha dicho que "presentamos 16 sugerencias con equilibrio presupuestario para facilitar la posibilidad de aceptarlas. Es importante conseguir la partida del plan de parques infantiles y eso nos lleva a que Vox va a estar atento a que se cumpla ese compromiso expreso de que tenga más recursos a lo largo del ejercicio. Es una gran noticia para las familias y da cumplimiento a una moción aprobada por unanimidad". Sánchez ha dicho que se aceptan también aunque parcialmente las tres de reducción de gasto de donde se sacará para esos tres aumentos. "Aunque es insuficiente el trabajo ha sido útil. Se puede reducir más en propaganda, gasto superfluo. Eran propuestas para bajar 700.000 euros. Invitamos a que tengan cabida estas ideas en los próximos presupuestos", ha dicho la portavoz de Vox, que no ha votado en contra del presupuesto por haber aceptado algo de sus alegaciones y porque "Granada necesita unas cuentas actualizadas con un presupuesto de 2022, que era aún menos nuestro presupuesto". Sánchez ha insistido en que la gestión económica municipal sea muy rigurosa.

Por parte del PSOE, la concejal Raquel Ruz ha recordado que el primer plan de ajuste fue de 2012, con Torres Hurtado y siendo concejales Carazo y Saavedra. "En 2016 la deuda superaba los 260 millones de euros y no lo he escuchado. Esa deuda hasta 2023 se ha reducido a 140 millones, casi la mitad. Si el remante negativo ha aumentado 15 millones y la deuda ha bajado, el balance es positivo. Nosotros entramos con el PMP en 180 días y lo dejamos con un procedimiento que se aprobó y del que se han beneficiado ustedes y por eso ha bajado rápidamente", ha alegado Ruz. "Y se bajó de 260 millones a 140 la deuda a pesar de los 140 millones en sentencias de Urbanismo y los 12 en sentencias de Movilidad, lo que nos vendría muy bien ahora. Lo que hicimos fue reducir a la mitad la deuda y no dejarlo en bancarrota, por lo que podemos estar muy orgullosos el gobierno socialista", ha defendido Ruz.

El PSOE ha insistido en el procedimiento seguido manteniendo como lo hizo en comisión de economía que no se hayan celebrado las reuniones por áreas o reunión vecinal según dice el ROM, una interpretación de la que ya dijo el Gobierno local discrepaba. "Es una falta de transparencia que nos lleva a pensar mal", ha dicho Ruz.

"Las sugerencias pueden causar déficit, el que consideramos que habrá si siguen así las partidas. Para transporte faltarán 5 millones. ¿De dónde saldrán, ustedes sabrán? Sigue faltando 1 millón para horas extra. ¿Qué pasa con la resolución del contrato de limpieza? ¿O el contrato de mantenimiento cuando se duplican las áreas verdes con la misma partida?", ha preguntado Ruz, que insiste en que "hay partidas que no son reales y puede aumentar el déficit", pidiendo que recapaciten.

Pallarés ha respondido a Vox que efectivamente podrían aceptar algunas sugerencias y por tanto quitar partidas, reiterando el compromiso con parques infantiles y aumentar esa dotación inicial siempre que haya nuevos ingresos. "No podemos embarcarnos en asumir más gastos sin previsión de ingresos", ha defendido la concejal de Economía.

En respuesta al PSOE, Pallarés ha dicho que "en ningún caso las partidas contempladas en los gastos constan con un informe desfavorable por cada área sino todo lo contrario, todos los responsables de áreas han dicho que son suficiente para atender sus obligaciones. Usted se apoya en partida de transporte pero no dice nada del informe económico financiero en el que no hay pega a esa partida porque los técnicos han firmado que son suficientes los créditos y el Ministerio de Hacienda no ha dicho nada de esas partidas, al contrario, que bajemos el gasto en Capítulo I y II. Vamos a ser serios y elaborar un presupuesto responsable. Y las partidas de ingresos están debidamente justificadas. Igualmente el Ministerio no dice nada de eso. ¿Por qué no reclamaron los 3,2 millones de colegios concertados, 800.000 euros anuales? ¿Nadamos en la abundancia? Y falta de transparencia ninguna, están todos los informes y desde el 28 de diciembre tienen los grupos toda la información", ha defendido Pallarés.